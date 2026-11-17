NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Nach einem deutlichen Preisrückgang zum Wochenauftakt ging es mit den Notierungen im frühen Handel aber nur noch vergleichsweise leicht nach unten. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee wurde bei 91,79 US-Dollar gehandelt und damit 0,70 Prozent niedriger als am Vortag.

Am Montag war der Preis für Rohöl der Sorte Brent nach Hinweisen auf ein wachsendes Überangebot am Ölmarkt noch zeitweise um etwa vier Dollar je Barrel eingebrochen. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte mitgeteilt, dass sie für das laufende Quartal von einem Angebotsüberschuss auf dem Weltmarkt von rund 2 Millionen Barrel pro Tag ausgeht. Zudem warnt die US-Investmentbank Goldman Sachs vor der Gefahr eines Überangebots im kommenden Jahr.

Nachdem die Ölpreise Ende Oktober den höchsten Stand seit etwa einem halben Jahr erreicht hatten, sind sie deutlich gefallen. Rohöl der Sorte Brent verbilligte sich seitdem um mehr als 20 Prozent. Während sich die Versorgung mit Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf erholt, wird am Markt die Wahrscheinlichkeit von neuen US-Angriffen gegen den Iran nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA als eher gering eingeschätzt.

Zuletzt hat sich der Vizepräsident der USA, JD Vance, in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News gegen ein längeres militärisches Engagement im Nahen Osten ausgesprochen. Die USA würden nicht zulassen, dass sich der Iran-Krieg zu einem langfristigen Engagement entwickelt. "Wir werden nicht für immer dort bleiben", versicherte Vance./jkr/stk