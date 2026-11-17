FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Bank haben am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kursminus von 2,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu den umsatzstärksten Werten gezählt. Zuvor hatten zahlreiche Medien wie die "Financial Times" und der "Spiegel" kritische Berichte zum Geschäftsgebaren des Geldhauses in der Vergangenheit auf Basis eines Datenleaks veröffentlicht.

Die Deutsche Bank schrieb in einer ersten Reaktion von alten Themen, die viele Jahre zurücklägen. Die Bank sei heute eine andere. "Die Sachverhalte, die im Mittelpunkt der Medienberichte stehen, liegen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte. Soweit relevant, haben wir diese Sachverhalte seinerzeit geprüft und eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet."/mis/stk