WIESBADEN (ots) -- Zahl der ambulant behandelnden Kinderärztinnen und Kinderärzte binnen zehn Jahren um 22 % auf 8 700 im Jahr 2025 gestiegen- 80 % der Einnahmen von Kinderarztpraxen aus Kassenabrechnungen- Krankenhausbetten in Kinderfachabteilungen zwischen 2018 und 2025 um 3 % auf 25 900 abgebautIn Deutschland kamen im Jahr 2025 durchschnittlich 1 603 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren auf eine ambulant tätige Kinderärztin oder einen ambulant tätigen Kinderarzt. Die Dichte von Kinderärztinnen und Kinderärzten ist in den letzten zehn Jahren gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November mitteilt. Im Jahr 2015 hatte sie noch bei 1 876 unter 18-Jährigen pro Kinderärztin oder Kinderarzt in der ambulanten Versorgung gelegen. Eine rechnerische Zunahme der Dichte von Kinderärztinnen und Kinderärzten geht jedoch nicht zwangsläufig mit einer Steigerung der Behandlungskapazitäten im selben Umfang einher. Neben der steigenden Arbeitsbelastung in der Kinder- und Jugendmedizin könnten auch strukturelle Änderungen wie etwa eine zunehmende Teilzeittätigkeit in der Ärzteschaft Gründe hierfür sein.Der Schutz vor Krankheiten gehört zu den vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN), auf deren Umsetzung der Tag der Kinderrechte den Fokus legt.Niedrigste Dichte von Kinderärztinnen und Kinderärzten im SaarlandJe nach Bundesland unterschied sich die Verteilung und damit die rechnerische Versorgungslage im Jahr 2025 deutlich: So waren es im Saarland (2 045), Brandenburg (1 925) und Niedersachsen (1 821) überdurchschnittlich viele unter 18-Jährige, die auf eine Kinderärztin oder einen Kinderarzt kamen. In den Stadtstaaten Hamburg (1 141), Berlin (1 298) und Bremen (1 305) versorgte eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt im bundesweiten Vergleich die niedrigste Zahl von Kindern und Jugendlichen.8 700 Kinderärztinnen und Kinderärzte ambulant tätigDer Anstieg der Dichte ist insbesondere auf die gestiegene Zahl der Kinderärztinnen und Kinderärzte in Praxen zurückzuführen: Nach Daten der Bundesärztekammer gab es im Jahr 2025 bundesweit insgesamt knapp 8 700 Kinderärztinnen und Kinderärzte, die ambulant tätig waren. Das waren 22 % mehr als zehn Jahre zuvor. Stationär arbeiteten weitere knapp 7 400 Kinderärztinnen und Kinderärzte. Auch im stationären Bereich ist die Zahl gestiegen: binnen zehn Jahren um 26 %. Im Jahr 2025 waren insgesamt 49 % aller behandelnden Kinderärztinnen und Kinderärzte ambulant tätig, 42 % stationär.30 % der Kinderärztinnen und Kinderärzte im ambulanten Bereich 60 Jahre oder älterDie Kinder- und Jugendmedizin ist überwiegend weiblich. Knapp zwei Drittel (65 %) der ambulant tätigen Kinderärztinnen und Kinderärzte waren Ende 2025 Frauen, 35 % Männer. Viele der Kinderärztinnen und -ärzte in Praxen dürften in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden: Ende 2025 waren 30 % von ihnen 60 Jahre oder älter. Ende 2015 hatte der Anteil noch bei 24 % gelegen.Zahl der Kinder und Jugendlichen in Deutschland hat zugenommenDer erhöhte Bedarf in der Kindermedizin hängt auch mit der steigenden Zahl von potenziellen Patientinnen und Patienten in Deutschland zusammen: Während es Ende 2015 noch gut 13,3 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter bis einschließlich 17 Jahren gab, waren es Ende 2025 gut 13,9 Millionen. Die Zahl der unter 18-Jährigen hierzulande ist damit innerhalb von zehn Jahren um 4 % gestiegen.Einnahmen der Kinderarztpraxen überwiegend aus KassenabrechnungenDass die ambulante Kinder- und Jugendmedizin zur grundlegenden medizinischen Infrastruktur gehört, zeigt sich in ihrer Einnahmenstruktur. Der überwiegende Teil der Einnahmen der Praxen der Kinder- und Jugendmedizin entfiel im Jahr 2024 mit 80 % auf Kassenabrechnungen. Verglichen mit anderen Fachrichtungen war das der zweithöchste Wert nach den hausärztlichen Praxen (84 %). In Neurologie-Praxen lag der Anteil ebenfalls bei knapp 80 %. Deutlich niedriger war er bei Praxen des Fachgebietes Haut- und Geschlechtskrankheiten (48 %), der Chirurgie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Neurochirurgie (50 %) und der Radiologie (51 %). Aus Privatabrechnungen resultierten 19 % der Einnahmen von Praxen der Kinder- und Jugendmedizin.Binnen sieben Jahren 800 weniger Krankenhausbetten in KinderfachabteilungenWährend die Zahl der Kinderärztinnen und Kinderärzte in Praxen und Kliniken stieg, ging das Bettenangebot im stationären Bereich in den letzten Jahren zurück. In den Krankenhäusern wurde die Zahl der Krankenhausbetten in speziellen Kinderfachabteilungen von knapp 26 700 im Jahr 2018 auf knapp 25 900 im Jahr 2025 reduziert. Das entspricht einem Rückgang von 3 %. Nimmt man die Kinder- und Jugendpsychiatrie aus, fällt der Abbau mit insgesamt gut 1 300 Betten noch größer aus (-7 % gegenüber 2018). In der Kinder- und Jugendpsychiatrie gab es im genannten Zeitraum einen Zuwachs von gut 500 Betten auf insgesamt 7 100. Im Jahr 2025 gab es insgesamt gut 2 900 Intensivbetten für Kinder und Jugendliche, sie machten damit 11 % aller Krankenhausbetten in der Kindermedizin aus.Kleinere Fachrichtungen teils stärker vom Bettenabbau betroffenIn kleineren Fachrichtungen macht sich der Rückgang der Bettenkapazitäten in der Kindermedizin teils deutlicher bemerkbar. So sank etwa in der Kinderchirurgie von 2018 bis 2025 die Zahl der Betten von knapp 1 700 auf gut 1 500. Die Kinderkardiologie verzeichnete im selben Zeitraum einen Rückgang von knapp 600 auf zuletzt knapp 500 Betten. Die Pädiatrie stellte 2025 mit knapp 14 600 Betten mehr als die Hälfte (56 %) der gesamten Bettenkapazität in der Kindermedizin. 2018 waren es noch knapp 15 800 Betten gewesen. Neben der Kinder- und Jugendpsychiatrie verzeichnete auch die Neonatologie beziehungsweise Neugeborenenmedizin einen Zuwachs: Im vergangenen Jahr gab es hier knapp 2 200 Betten - gut 50 mehr als noch 2018.Methodische Hinweise:Die Daten zur Zahl der Ärztinnen und Ärzte in der Kinder- und Jugendmedizin stammen aus der Ärztestatistik der Bundesärztekammer und sind im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung des Bundes abrufbar.Die durchschnittliche Zahl der unter 18-Jährigen pro Kinderärztin oder Kinderarzt basiert auf Daten der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2022.Die Angaben zu den Einnahmen von Arztpraxen beruhen auf den Ergebnissen der Kostenstrukturstatistik im medizinischen Bereich, einer repräsentativen Stichprobenerhebung. Die Erhebung wird bundesweit bei höchstens 7 % der Praxen durchgeführt und das Ergebnis auf die Gesamtheit aller Praxen hochgerechnet. Jährlich wird eine neue Stichprobe gezogen.Die Daten zur Zahl der Krankenhausbetten in speziellen Kinderfachabteilungen stammen aus der Krankenhausstatistik. Zu den Kinderfachabteilungen zählen in dieser Auswertung die Pädiatrie, die Kinderkardiologie, die Neonatologie, die Kinderchirurgie sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Darüber hinaus können Kinder und Jugendliche auch in anderen Fachabteilungen eines Krankenhauses behandelt werden. Im Jahr 2018 wurde in der Krankenhausstatistik die Fachabteilungsgliederung nach § 305 SGB V eingeführt. Fachabteilungsvergleiche zu früheren Jahren sind dadurch nur eingeschränkt möglich.Weitere Informationen:Detaillierte Daten und lange Zeitreihen zur Zahl der unter 18-Jährigen in Deutschland sind auch über die Tabelle 12411-0005 in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6391904