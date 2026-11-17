WIESBADEN (ots) -Immer mehr neu zugelassene Lkw in der Europäischen Union (EU) fahren rein elektrisch. Der Anteil von E-Lkw über 3,5 Tonnen an den Neuzulassungen dieser Fahrzeugklasse stieg von 4,1 % im Jahr 2024 auf 7,7 % im Jahr 2025. Das war ein neuer Höchststand, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der europäischen Statistikbehörde Eurostat mitteilt. Insgesamt wurden EU-weit im Jahr 2025 mehr als 126 600 Lkw über 3,5 Tonnen neu zugelassen, darunter 9 800 mit rein elektrischem Antrieb.Auch bei den Sattelzugmaschinen nahm die Bedeutung des Elektroantriebs zu - wenn auch auf niedrigem Niveau. Der Anteil rein elektrisch angetriebener Sattelzugmaschinen an allen Neuzulassungen dieser Fahrzeugklasse stieg EU-weit von 0,7 % im Jahr 2024 auf 1,6 % im Jahr 2025. Insgesamt wurden in der EU im Jahr 2025 rund 157 500 Sattelzugmaschinen neu zugelassen, darunter 2 500 mit rein elektrischem Antrieb.Diesel dominiert weiterhin bei Neuzulassungen von Lkw und SattelzugmaschinenTrotz der steigenden Anteile elektrisch angetriebener Fahrzeuge dominiert bei den Neuzulassungen weiterhin der Dieselantrieb. Im Jahr 2025 waren 89,0 % der neu zugelassenen Lkw über 3,5 Tonnen in der EU mit einem reinen Dieselantrieb ausgestattet. Bei den Sattelzugmaschinen lag der Anteil bei 94,7 %. Andere Antriebsarten wie Erdgas spielten bei den Neuzulassungen eine untergeordnete Rolle.Niederlande bei E-Lkw-Neuzulassungen EU-SpitzenreiterWie stark der Elektroantrieb bei Lkw verbreitet ist, unterscheidet sich innerhalb der EU deutlich. Beim Anteil der E-Lkw über 3,5 Tonnen an den Neuzulassungen lag Deutschland im Jahr 2025 mit 11,7 % über dem EU-Schnitt von 7,7 %. Mit rund 4 200 neu zugelassenen E-Lkw über 3,5 Tonnen verzeichnete Deutschland zugleich die höchste absolute Zahl. Beim prozentualen Anteil war Deutschland jedoch nicht EU-Spitzenreiter. Am höchsten war der Anteil der E-Lkw an den Lkw-Neuzulassungen mit 45,6 % in den Niederlanden. Es folgten Dänemark mit 27,1 % und Schweden mit 16,7 %.Auch bei den Sattelzugmaschinen gab es deutliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Hier lag Griechenland mit einem Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge von 11,2 % an den Neuzulassungen vorn. Es folgten Schweden (9,5 %), die Niederlande (7,3 %) und Dänemark (6,0 %). In Deutschland betrug der Anteil 3,2 %.Deutschland mit größtem E-Lkw-Bestand in der EUWährend der Anteil elektrisch angetriebener Fahrzeuge bei den Neuzulassungen steigt, ist er bezogen auf den gesamten Fahrzeugbestand noch deutlich geringer. Im Jahr 2024 waren in der EU rund 3,6 Millionen Lkw über 3,5 Tonnen zugelassen - lediglich 0,4 % davon fuhren rein elektrisch. Das entsprach rund 14 100 E-Lkw. Der größte Anteil davon entfiel auf Deutschland (54,2 % bzw. 7 600 E-Lkw).Von den EU-weit rund 2,2 Millionen zugelassenen Sattelzugmaschinen wurden 2024 rund 0,1 % beziehungsweise 2 400 ausschließlich elektrisch angetrieben. Den größten Anteil daran verzeichnete ebenfalls Deutschland (36,3 % bzw. 860 Sattelzugmaschinen).Methodische Hinweise:Die Daten stammen von der europäischen Statistikbehörde Eurostat (Stand: 5. November 2026). Für das Jahr 2025 liegen für Bulgarien, Ungarn und Kroatien bislang nur unvollständige Daten vor. Bei den aufgeführten EU-Gesamtwerten sind die fehlenden Werte der aufgeführten Staaten entsprechend nicht berücksichtigt.Methodische Hinweise und Begriffsdefinitionen bietet das Internetangebot von Eurostat.Weitere Informationen:Die Tabellen als Download sind in der Eurostat-Datenbank verfügbar:- Neuzulassungen Lastkraftwagen und Sattelzugmaschinen- Fahrzeugbestand Lastkraftwagen und SattelzugmaschinenDiese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Internationale StatistikTelefon: +49 611 75 9494www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6391903