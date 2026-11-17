Freiburg (ots) -Die neue Studie "Beyond the surface. Die digitale Dimension des Handels mit und der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen" von ECPAT Deutschland e.V. zeigt, wie digitale Technologien den Handel mit Minderjährigen begünstigen und wo Politik, digitale Dienste, Wissenschaft und Fachpraxis handeln müssen.Zum Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch am 18. November 2026 richtet ECPAT Deutschland e. V. mit der neuen Studie "Beyond the surface. Die digitale Dimension des Handels mit und der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen" die Aufmerksamkeit auf eine zentrale Herausforderung des Kinderschutzes: Menschenhandel und Ausbeutung finden zunehmend auch im digitalen Raum statt oder werden durch digitale Informations und Kommunikationstechnologien ermöglicht und verstärkt.Kinder und Jugendliche bewegen sich selbstverständlich in sozialen Netzwerken, digitalen Communities und auf Gaming-Plattformen. Täter(*innen) nutzen diese Räume gezielt, um Kontakt aufzubauen, Vertrauen zu erschleichen, Kinder und Jugendliche zu manipulieren, unter Druck zu setzen, zu kontrollieren und auszubeuten. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen digitaler und analoger Gewalt sowie zwischen verschiedenen Formen von Ausbeutung und Menschenhandel. Die Studie zeigt, dass bestehende Schutzmechanismen, Daten und Unterstützungsangebote diese Entwicklungen bislang nicht ausreichend berücksichtigen."Kinderschutz darf nicht an der digitalen Oberfläche enden. Täter(*innen) passen ihre Strategien schnell an neue Technologien und digitale Dienste an. Wir müssen deshalb genauer hinsehen, digitale Risiken erkennen und Schutz konsequent dort stärken, wo Kinder und Jugendliche sich tagtäglich aufhalten", sagt Antje Monshausen, Geschäftsführerin von ECPAT Deutschland e. V.Die multidisziplinäre Studie untersucht anhand von Fallbeispielen, Interviews und Hintergrundgesprächen mit Fachexpert*innen, wie digitale Technologien in unterschiedlichen Phasen von Menschenhandel und Ausbeutung eingesetzt werden. Sie beleuchtet unter anderem Cybergrooming als Anbahnungsstrategie, sexuelle Erpressung mit intimen Aufnahmen, sexuelle Ausbeutung über Livestreams sowie die Anwerbung von Kindern und Jugendlichen für Straftaten durch kriminelle Netzwerke.Damit digitale Räume sichere Orte zum Lernen, Spielen und für soziale Kontakte werden, benötigt es dringend gemeinsames Engagement von Politik, Strafverfolgung, Justiz, Kinder- und Jugendhilfe, Fachberatungsstellen, Wissenschaft und digitalen Diensten. "Wir müssen Kinder und Jugendliche auch digital dort erreichen, wo sie sich aufhalten, kommunizieren und Unterstützung suchen. Dafür brauchen wir verlässliche digitale Schutz- und Beratungsangebote, qualifizierte Fachkräfte und eine verbindliche Zusammenarbeit über Zuständigkeitsgrenzen hinweg. Digitale Dienste müssen ihre Verantwortung für den Kinderschutz ernst nehmen und Risiken wirksam begrenzen", sagt Nina Stephainsky, Referentin für Kinderschutz vor Menschenhandel bei ECPAT Deutschland e. V.ECPAT Deutschland e. V. leitet aus der Studie konkrete Handlungsempfehlungen ab. Dazu gehören eine konsequente Durchsetzung bestehender Kinderschutzpflichten digitaler Dienste, verbindliche interprofessionelle Zusammenarbeit, der bundesweite Ausbau von Digital Streetwork und Online-Beratungsangeboten sowie eine bessere Datenerfassung von Menschenhandel und Ausbeutung in der digitalen Dimension. Auch digitale Bildung und die frühzeitige Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Entwicklung von Schutz- und Präventionsmaßnahmen müssen gestärkt werden.Weitergehende InformationenDie Studie und der Policy Brief sind unter www.ecpat.de/publikationen/beyondthesurface (https://ecpat.de/publikationen/beyondthesurface) abrufbar. Die englische Version des Policy Briefs wird voraussichtlich Ende November veröffentlicht.Am 25. November 2026 von 12 bis 13.30 Uhr bietet ECPAT Deutschland e. V. eine kostenfreie Schulung zur Thematik an. Melden Sie sich hier gerne an: Lunch & Learn Kinderschutz: Beyond the surface. Die digitale Dimension des Handels mit und der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen (https://ecpat.my.webex.com/weblink/register/re8ba292e1559bed1bc8f758ffa873a4b)ECPAT Deutschland e. V.Die Kinderrechtsorganisation ECPAT Deutschland e. V. setzt sich für den Kinderschutz vor sexualisierter Gewalt, Ausbeutung und Menschenhandel ein. Durch Vernetzung, Präventionsarbeit, politische Interessenvertretung, Qualifizierung von Fachkräften sowie Beratung zu Kinderschutzkonzepten stärkt ECPAT wirksame Kinderschutzstrukturen im digitalen Raum, im Tourismus sowie im Kontext von Menschenhandel. ECPAT wurde 1991 als Kampagne gegründet. Seit 2001 ist ECPAT Deutschland e. V. ein gemeinnütziger Verein mit 25 Mitgliedsorganisationen und Teil des Netzwerks ECPAT International mit über 140 Mitgliedern in mehr als 110 Ländern.Weitere Informationen finden Sie unter www.ecpat.de (https://ecpat.de/)Instagram @ecpatgermany (https://www.instagram.com/ecpatgermany/?hl=en); LinkedIn @ecpatgermany (https://www.linkedin.com/company/ecpat-germany/posts/); YouTube @ECPAT Deutschland e.V. 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