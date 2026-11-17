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Ein Elektro-Lkw kann sich auf dem Papier rechnen und trotzdem auf der Einkaufsliste einer Spedition fehlen. Denn wer morgens eine Tour zusagt, muss wissen, wo und wann das Fahrzeug unterwegs oder auf dem Betriebshof laden kann. Selbst günstiger Strom hilft wenig, wenn der Ladepunkt zur falschen Zeit belegt ist oder abseits der geplanten Strecke liegt.

Eine am 29. Oktober veröffentlichte Umfrage von Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) zeigt diesen Widerspruch. Mehr als 40 Prozent der Befragten hielten Elektro-Lkw über die gesamte Nutzungsdauer für wirtschaftlicher als Diesel-Lkw. Zugleich sahen 61 Prozent einen Nachteil bei der Planbarkeit des Zugangs zu Ladestrom. Für Flottenbetreiber sind das zwei getrennte Fragen: Was kostet der Kilometer, und lässt sich die Tour zuverlässig fahren?

Viele trauen dem E-Lkw niedrigere Kosten zu

Daimler befragte rund 200 Flottenentscheider in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. 16 Prozent sahen beide Antriebsarten bei den Gesamtkosten ungefähr gleichauf, rund ein Viertel hielt den Diesel für günstiger. Knapp ein Viertel der befragten Betreiber setzte bereits batterieelektrische Lkw ein.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Sie erfasst die Einschätzungen der Teilnehmer und enthält keinen standardisierten Kostenvergleich vergleichbarer Fahrzeuge. Trotzdem ist ein Unterschied aufschlussreich: Rund zwei Drittel hielten die Stromkosten für mindestens ebenso gut planbar wie die Dieselkosten. Beim Zugang zum Strom war das Urteil deutlich skeptischer. Für manche Flotten dürfte deshalb ein verlässlich nutzbarer Anschluss bei der Kaufentscheidung mehr ausmachen als ein etwas günstigerer Tarif.

Daimler will vorhandene Ladepunkte besser nutzen

Mit TruckCharge bietet Daimler Beratung, Aufbau und Betrieb von Ladeinfrastruktur sowie digitales Lademanagement an. Ein Baustein ist das halböffentliche Laden: Unternehmen können eigene Ladepunkte zeitweise für andere Betreiber freigeben, wenn sie diese nicht selbst benötigen. So kann ein Anschluss mehr Fahrzeuge versorgen, ohne dass für jede Flotte eine separate Anlage entstehen muss.

Für deutsche Speditionen ist dabei entscheidend, ob die freien Zeitfenster zu ihren Touren passen. Ein Depotanschluss, der mittags frei ist, hilft einem Fahrer wenig, der ihn regelmäßig erst am späten Nachmittag erreicht. Der Logistiker Dachser, der nach eigenen Angaben mehr als 200 batterieelektrische Lkw einsetzt, hält deshalb eine Kombination aus Depotladen, halböffentlichen und öffentlichen Ladepunkten für sinnvoll. Die Mischung richtet sich danach, wo die Fahrzeuge ohnehin stehen und wann sie wieder gebraucht werden.

Janus trennt Fahrzeugbetrieb und Batterieladung

Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) setzt bei geeigneten schweren Diesel-Lkw an, die auf einen batterieelektrischen Antrieb umgerüstet werden. Statt die Batterie während eines Stopps am Fahrzeug zu laden, kann der Betreiber an einer kompatiblen Station ein geladenes Paket einsetzen lassen. Den eigentlichen Wechsel beziffert Janus auf rund vier Minuten. Wie lange der Lkw insgesamt aus dem Einsatz ist, hängt zusätzlich von Anfahrt, Wartezeit und der Verfügbarkeit einer geladenen Batterie ab.

Was die Nutzung im Alltag bedeutet, lässt sich am australischen Güterverkehrszentrum Moorebank bei Sydney beobachten. Dort wurden nach Unternehmensangaben im Mai 2026 an einer Station 82 Batteriewechsel für fünf Lkw von drei Kunden durchgeführt. Diese Zahlen zeigen, dass mehrere Betreiber denselben Standort wiederholt nutzten. Sie geben noch keinen Aufschluss darüber, wie rentabel die Station war oder wie sich das Modell auf andere Strecken übertragen lässt.

Für einen Lkw, der zwischen Hafen, Lager und Umschlagplatz pendelt, kann eine Wechselstation gut in den Tagesablauf passen. Wer dagegen täglich andere Ziele anfährt oder sein Fahrzeug ohnehin über Nacht im Depot stehen lässt, kann mit direktem Laden besser fahren. Auch beim Wechselmodell braucht es einen geeigneten Netzanschluss. Die Batterien müssen geladen werden; der Betreiber kann lediglich einen Teil dieses Vorgangs aus der Standzeit des Fahrzeugs herauslösen.

Fazit

Die Daimler-Umfrage lenkt den Blick auf eine Frage, die bei Reichweitenangaben und Strompreisen leicht untergeht: Ist die Energie dort verfügbar, wo sie der Fahrer zum richtigen Zeitpunkt braucht? Daimler versucht, diesen Zugang unter anderem durch gemeinsam nutzbare Ladepunkte besser planbar zu machen. Janus untersucht mit seinem Geschäftsmodell eine andere Möglichkeit: Fahrzeuge auf wiederkehrenden Routen schnell mit einer geladenen Batterie zurück in den Einsatz zu bringen.

Für Anleger ist Moorebank deshalb ein interessanter Ausgangspunkt. Die wiederholte Nutzung durch mehrere Kunden ist aussagekräftiger als die Dauer eines einzelnen Batteriewechsels. Ob Janus daraus ein tragfähiges Geschäft an weiteren Standorten entwickeln kann, hängt von der Zahl regelmäßig eingesetzter Fahrzeuge und den Kosten für Stationen und Reservebatterien ab. Der wirtschaftliche Vorteil zeigt sich am Ende im Fahrplan: Ein Elektro-Lkw muss seine Tour zuverlässig und zu wettbewerbsfähigen Kosten erledigen können.

Quellen

Daimler Truck: Daimler Truck Survey: Many Fleet Decision-Makers Consider E-Trucks More Economical than Diesel Trucks, 29. Oktober 2026.

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/daimler-truck-survey-many-fleet-decision-makers-consider-e-trucks-more-economical-than-diesel-trucks-53648270

Janus Electric: Horizon Two Strategy Presentation, 4. November 2026.

https://6ix.com/deck/b579n74i/janus-electric-holdings-investor-presentation-november-2026

Investhouse: JNS.ASX Q2 CY26 Quarterly, Betriebsdaten zur Batteriewechselstation Moorebank.

https://www.investhouse.com.au/research/ae465fd4-5cb4-490b-ac49-8b90229044ba

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