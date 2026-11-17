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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger der Deutschen Bank müssen sich am Dienstag mit mehreren kritischen Medienberichten zum Geschäftsgebaren des Finanzinstituts auseinandersetzen. Die Titel des Bankhauses reagierten im Tradegate-Handel negativ: Der Kurs sank dort am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um bis zu knapp sechs Prozent auf 31 Euro. Auch die Anteile der Fondstochter DWS gerieten in einem insgesamt etwas schwächeren Gesamtmarkt mit zwei Prozent unter Druck.

In den Berichten von Medien wie der "Financial Times", des "Spiegel" und des "Manager Magazins" werden Vorgänge aus der Vergangenheit beleuchtet. Darin wird auf Basis interner Dokumente kritisch über bestimmte Geschäfte sowie den Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing geschrieben.

Die Deutsche Bank sprach in einer ersten Reaktion von Sachverhalten, die viele Jahre zurücklägen. "Soweit relevant, haben wir diese Sachverhalte seinerzeit geprüft und eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet." Die Bank sei zudem heute eine andere. "In den vergangenen Jahren hat die Deutsche Bank einen grundlegenden Wandel durchlaufen und dabei zwischen 2019 und 2025 sieben Milliarden Euro in ihre Kontrollsysteme investiert."

Ein Händler betonte, die Berichte seien negativ für die Stimmung unter den Anlegern. Die hatte sich zuletzt merklich gebessert, denn seit dem Zwischentief aus der zweiten Oktoberhälfte hatte sich der Kurs des Finanzinstituts in der Spitze um mehr als 23 Prozent erholt. Längerfristig betrachtet hatten die Titel im September ihren höchsten Stand seit 2014 erreicht.

Rückenwind bei der jüngsten Kurserholung hatten auch die gegen Ende Oktober veröffentlichten Quartalszahlen geliefert. So hatte das Geldhaus seine Rekordjagd mit einem Milliardengewinn im dritten Quartal fortgesetzt./tih/mis/zb

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