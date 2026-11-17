Anzeige / Werbung

Graphit ist für die weltweite Batterieindustrie von enormer Bedeutung. Nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur (IEA) könnte bei einer vollständigen Unterbrechung des Handels mit batteriegeeignetem Graphit außerhalb Chinas eine jährliche Industrieproduktion im Wert von mehr als 300 Milliarden US-Dollar gefährdet sein. Die Zahl verdeutlicht, wie wichtig alternative Lieferketten für Automobilhersteller wie Volkswagen (ISIN: DE0007664039) und Tesla (ISIN: US88160R1014) geworden sind. Während China weiterhin mehr als 90 Prozent der weltweiten Graphitverarbeitung kontrolliert, gewinnen hochwertige Lagerstätten außerhalb des Landes zunehmend an strategischer Bedeutung. Besonders interessant ist dabei Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743). Das kanadische Unternehmen verfügt mit Lac Knife über eine Lagerstätte mit außergewöhnlich hohen Graphitgehalten und mit Lac Tétépisca über eine umfangreiche zweite Ressourcenbasis. Ein Vergleich mit dem Wettbewerber Graphite One zeigt, wie deutlich sich die geologischen Voraussetzungen unterscheiden.

Lac Knife bietet fast dreimal so hohen Graphitgehalt wie Graphite Creek

Die aktualisierte Machbarkeitsstudie für Lac Knife aus dem Jahr 2023 weist rund 9,31 Millionen Tonnen wahrscheinliche Mineralreserven mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Beim Graphite-Creek-Projekt des Wettbewerbers Graphite One in Alaska liegt der durchschnittliche Gehalt der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven laut Machbarkeitsstudie von 2025 dagegen bei 5,22 Prozent. Damit erreicht Lac Knife nahezu den dreifachen Graphitgehalt. Dieser Unterschied ist wirtschaftlich relevant, da bei höherem Erzgehalt grundsätzlich weniger Gestein verarbeitet werden muss, um dieselbe Menge enthaltenen Graphits zu gewinnen. Das kann Vorteile beim Energieverbrauch und bei den Aufbereitungskosten bieten. Zwar verfügt Graphite Creek über eine deutlich größere Reservemenge und die Projekte unterscheiden sich in ihrer Infrastruktur und Produktionsplanung. Der hohe Graphitgehalt stellt für Focus jedoch einen konkreten technischen Wettbewerbsvorteil dar.

Zweites Großprojekt ergänzt die wirtschaftliche Grundlage

Neben Lac Knife entwickelt Focus mit Lac Tétépisca ein zweites Graphitprojekt in Québec. Eine im Mai 2026 veröffentlichte Ressourcenschätzung weist dort 120,2 Millionen Tonnen angezeigte Mineralressourcen mit durchschnittlich 10,27 Prozent Graphitgehalt sowie weitere 24,1 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit 9,88 Prozent aus. Insgesamt entspricht das rund 144,3 Millionen Tonnen mineralisiertem Gestein mit rechnerisch etwa 14,7 Millionen Tonnen enthaltenem Graphit. Während Lac Tétépisca vor allem langfristiges Ressourcenpotenzial bietet, verfügt Lac Knife bereits über eine Machbarkeitsstudie. Diese sieht eine mögliche Minenlaufzeit von 27 Jahren und eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 47.781 Tonnen Graphitkonzentrat vor. Der modellierte Nachsteuer-Kapitalwert beträgt rund 286 Millionen kanadische Dollar, die interne Nachsteuer-Rendite 22,6 Prozent. Die anfänglichen Investitionskosten wurden auf rund 236,5 Millionen CAD geschätzt. Diese Werte beruhen auf den Annahmen der Studie von 2023; für Lac Tétépisca stehen weiterführende Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen noch aus.

Neue Fördermittel und Batteriepatent stärken die Entwicklung

Auch operativ hat Focus Graphite in den vergangenen Monaten Fortschritte gemeldet. Im Juli 2026 erreichte das Unternehmen bei einem Pilotprogramm zur mechanischen Aufbereitung von Lac-Knife-Erz Graphitkonzentratgehalte zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Im September folgte die Einrichtung einer revolvierenden Kreditfazilität über zwei Millionen CAD bei CIBC, während im Oktober staatliche Unterstützung von bis zu 1,93 Millionen CAD für Infrastrukturmaßnahmen im Zusammenhang mit Lac Knife bekannt gegeben wurde. Bereits zuvor hatte Focus eine Fördervereinbarung über bis zu 14,06 Millionen CAD für ein Demonstrationsprojekt zur elektrothermischen Graphitreinigung abgeschlossen. Anfang November erhielt das Unternehmen zudem ein kanadisches Patent für siliziumverstärkte Graphit-Anodenmaterialien. In Labortests erreichte die Technologie nach Unternehmensangaben eine um rund 62 Prozent höhere spezifische Kapazität als der theoretische Referenzwert von herkömmlichem Graphit. Damit arbeitet Focus nicht nur an der Erschließung seiner Lagerstätten, sondern auch an möglichen Anwendungen in höherwertigen Batteriematerialien. Die Technologie befindet sich allerdings noch in der Entwicklung und ist nicht mit einem kommerziell qualifizierten Batterieprodukt gleichzusetzen.

Analysten sehen deutliches Bewertungspotenzial

Die Analysten von Fundamental Research Corp. haben die Kombination aus hohen Graphitgehalten, umfangreicher Ressourcenbasis und wirtschaftlichen Projektkennzahlen bereits in einer Studie vom 22. Mai 2026 hervorgehoben. Nach der Erweiterung der Ressourcenschätzung für Lac Tétépisca erhöhten sie ihre modellierte Fair-Value-Schätzung für Focus Graphite von 1,27 auf 2,03 CAD je Aktie und bestätigten die Einstufung "Buy". Die Analysten sahen zudem einen deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber ausgewählten Wettbewerbern. Seitdem hat Focus weitere technische Fortschritte, Finanzierungsmaßnahmen und ein neues Batteriepatent gemeldet. Eine neuere öffentlich bestätigte FRC-Bewertung liegt bislang jedoch nicht vor. Die 2,03 CAD sind deshalb eine historische Modellschätzung und kein aktuelles Kursziel. Zudem wurde Fundamental Research Corp. von Focus für die Research-Abdeckung vergütet und stuft die Aktie als hochspekulativ ein.

Fazit

Die wachsende strategische Bedeutung von Graphit eröffnet nordamerikanischen Rohstoffentwicklern neue Perspektiven. Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) verfügt dabei über mehrere konkrete Stärken: Lac Knife weist einen fast dreimal so hohen Graphitgehalt auf wie die ausgewiesenen Reserven des Graphite-Creek-Projekts von Graphite One, während Lac Tétépisca eine große zusätzliche Ressourcenbasis bietet. Hinzu kommen eine vorhandene Machbarkeitsstudie, staatlich unterstützte Entwicklungsprogramme und Fortschritte bei der Batterieanodentechnologie. Auch die Analysten von Fundamental Research Corp. sehen auf Basis ihrer Mai-Studie erhebliches Bewertungspotenzial. Entscheidend wird sein, ob Focus diese Voraussetzungen durch weitere Genehmigungen, Finanzierung und kommerzielle Partnerschaften in eine erfolgreiche Projektentwicklung umsetzen kann.

Quelle:

International Energy Agency - Global Critical Minerals Outlook 2026

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2026/outlook

Graphite One - Bankable Feasibility Study, 2025

https://www.graphiteoneinc.com/graphite-one-advances-its-united-states-graphite-supply-chain-solution-with-completion-of-a-bankable-feasibility-study/

Focus Graphite - Machbarkeitsstudie Lac Knife, 2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

Focus Graphite - Ressourcenschätzung Lac Tétépisca, 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-one-of-the-largest-identified-graphite-deposits-globally-at-the-lac-tetepisca-project/

Focus Graphite - Pilotprogramm zur Graphitaufbereitung, Juli 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Kreditfazilität mit CIBC, September 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-establishes-c2-0-million-revolving-credit-facility-with-cibc-to-support-government-funded-work-programs-and-working-capital/

Focus Graphite - Infrastrukturförderung, Oktober 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

Focus Graphite - Fördervereinbarung über 14,06 Mio. CAD

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

Focus Graphite - Patent für siliziumverstärkte Batterieanoden, November 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-canadian-patent-for-silicon-enhanced-graphite-battery-anode-technology/

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post 300 Milliarden Dollar hängen an Graphit: Warum Focus Graphite bei Qualität und Bewertung heraussticht appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007664039,US88160R1014,CA34416E8743