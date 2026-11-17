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Guten Morgen! Die Technologiebörse steht erneut unter massivem Verkaufsdruck. Der Nasdaq verlor gestern 2,5 %, NVIDIA weitere 4,1 % und Micron sogar 7,6 %. Seit Anfang Oktober hat NVIDIA rund 35 % eingebüßt.Heute Abend kommen die Quartalszahlen. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang geht es um weit mehr als Umsatz und Gewinn, sondrn auch darum ob die milliardenschwere Finanzierung seiner eigenen Kunden fortgesetzt wird. Daran hängt die gesamte Neocloud-Szene.Neue amerikanische Exportauflagen für KI-Chips verschärfen die Lage. Auch die asiatischen Halbleiterhersteller stehen heute Morgen weiter unter Druck.Gold bleibt angesichts des festen Dollars angeschlagen. Auch Öl verliert deutlich.Der DAX kann sich dieser Schwäche nicht ganz entziehen und sackt in der Vorbörse unter 26.400 Punkte. Im Fokus hier:Die DT. BANK gerät durch neue Enthüllungen aus 15 Millionen internen Dokumenten massiv unter Druck. Vorstandschef Sewing steht persönlich in der Kritik. In der Daily ab ca. 9.30 Uhr ordenen wir genauer ein.Hier gehts zur Daily:Positive Nachrichten liefert SPRINGER NATURE mit 6,3 % organischem Umsatzwachstum und einer verbesserten Jahresprognose.Heute stehen außerdem die ZEW-Erwartungen und die amerikanischen Einzelhandelsumsätze an. Die wichtigste Nachricht kommt allerdings um 22:20 Uhr mit NVIDIA und daraus abzuleitenden Tendenzen für die KI-Szene.Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Berencker Börsenbriefe