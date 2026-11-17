Die BIKE24-Aktie war lange Zeit ein Sanierungsfall. Entsprechend stark fiel der Kurs und erreichte Anfang Februar mit rund 1 € seinen Tiefpunkt. Mittlerweile hat sich das operative Geschäft deutlich erholt. Am Dienstag notiert die Aktie bei etwa 2 Euro. Das Hoch aus dem Jahr 2025 lag bei rund 3,20 €. Damit stellt sich die Frage: Bietet der zwischenzeitliche Kursrückgang wieder eine attraktive Einstiegschance? Restrukturierung zeigt Wirkung Während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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