Die BYD-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Montag gab das Papier um weitere 1,45% auf 7,45 € nach, nachdem es bereits am Freitag schon 2,7% verloren hatte. Dabei treibt der chinesische Autobauer seine Europa-Offensive weiter voran, und das Werk in Ungarn ist fast startklar. Gleichzeitig hat CLSA das Kursziel gesenkt. Ist die anhaltende Kursschwäche eine Einstiegschance oder ein Warnsignal? Ungarn rückt näher Vizepräsident He Zhiqi zufolge soll die Serienfertigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de