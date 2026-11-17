Neuheiten bei Robotern, Zubehör und Abdeckungen - entwickelt für die Anforderungen jedes Pools und jedes Poolbesitzers

LYON, Frankreich, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maytronics hat heute auf der Piscine Global Europe sein Sortiment an Dolphin Poolreinigungsprodukten für 2027 vorgestellt. Zum Portfolio gehören das brandneue DualPower Hybrid Kit, das kabelgebundene Roboter auf kabellosen Betrieb umrüstet und umgekehrt, die zweite Generation der bahnbrechenden Dolphin EON Poolreinigungsroboter sowie ClearPod, eine innovative Lösung für sichtbar klareres Poolwasser.

Das Portfolio greift reale Bedürfnisse von Poolbesitzern auf: gründliche Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen, einfachere Wartung und mehr Vielseitigkeit. Das gesamte Sortiment wird auf der Eurexpo Lyon an den Ständen 4C42 und 4C36 vorgestellt.

Das DualPower Hybrid Kit gibt Besitzern die freie Wahl

Das Dolphin DualPower Hybrid Kit ist eine neue Lösung, mit der kompatible Dolphin EON 100 und Dolphin EON 120d Poolrober wahlweise im kabellosen oder kabelgebundenen Modus arbeiten können. Besitzer genießen den kabellosen Komfort für die tägliche Reinigung und wählen für längere Einsätze, aufeinanderfolgende Zyklen und geplante Reinigungen den kabelgebundenen Betrieb - ohne Einschränkung durch die Akkulaufzeit. Die schnelle und unkomplizierte Installation macht diese Flexibilität leicht zugänglich, bei gewohnt vertrautem Dolphin-Reinigungserlebnis.

Dolphin EON 2027 verbessert die Reinigung an schwer erreichbaren Stellen

Die zweite Generation des Dolphin EON 100 und Dolphin EON 120d erweitert das Versprechen der Modelle von 2026 für intelligente Reinigung des gesamten Pools auf und bietet eine verbesserte Reinigungsleistung:

Der Dolphin EON von 2026 war der erste Poolroboter, der Flachwasserzonen bei einer Wassertiefe von nur 20 cm (8 Zoll) reinigte. Der Dolphin EON 2027 bietet nun einen speziellen Flachwasserzonen-Modus, mit dem Poolbesitzer diesen schwer erreichbaren Bereich gezielt reinigen können.

Verbesserte Kletter- und Wendefähigkeiten verschaffen dem Dolphin EON noch besseren Zugang zu Wänden, Wasserlinien, Hohlkehlen und Stufen, wo er gründlich reinigt, anstatt Schmutz auf den Poolboden zu schieben.

Längere Zykluszeiten: Ein optimiertes Akkumanagement ermöglicht längere Reinigungszyklen - von standardmäßig 2 Stunden auf 3 bzw. 4 Stunden.





Die KI-gestützte Navigation der Dolphin EON Reihe stellt sicher, dass keine Fläche ausgelassen wird, während die intelligente Sequenzierung unnötige Reinigungen vermeidet. Der Dolphin EON 120d 2027 verfügt außerdem über die beliebte DebrisLock-Technologie, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde. Die geschlossene Filterkammer sammelt und verdichtet Schmutz und hilft, ihn im Roboter zurückzuhalten. Ein integriertes Rückspülsystem reinigt den Filter, wodurch sich die manuelle Filterreinigung und der direkte Kontakt mit dem gesammelten Schmutz verringern. Indem DebrisLock sowohl die Schmutzrückhaltung als auch die Filterwartung adressiert, verbindet es Reinigungsleistung mit einem einfacheren Nutzererlebnis.

ClearPod ergänzt die Reinigungsroutine auf einfache Weise

ClearPod ist eine mineralische Kartusche für mehr Wasserklarheit, die sich ohne Werkzeug einfach in kompatible Dolphin Roboter einklicken lässt. Das poröse Keramikmedium unterstützt bei jedem Reinigungszyklus die physikalische Filterung feiner Partikel und trägt so zu einer sichtbar besseren Wasserklarheit bei.

ClearPod arbeitet im Rahmen der bestehenden Reinigungsroutine des Roboters, ohne separaten Aktivierungsschritt. Es bietet eine einfache Möglichkeit, die Poolpflege zu verbessern, ohne die Routine zu verkomplizieren. ClearPod ergänzt die reguläre Filterung und Wasserbehandlung, ersetzt sie aber nicht.

Dolphin Skimmi reinigt die Wasseroberfläche - angetrieben von der Sonne

Der Dolphin Skimmi 300 gleitet wendig durch den Pool und umfährt Kabel, Schläuche und Wände, um jede Ecke zu erreichen, in der sich Schmutz ansammelt. Dank intelligenter Solarladung findet er den sonnigsten Platz zum Aufladen - ohne Stecker, Ausfallzeiten oder Bergung. Patentierte Hinderniserkennung und Kantenerkennung sorgen für bis zu 99 % Abdeckung bei bis zu doppelt so schneller Reinigung wie die Konkurrenz.

Automatische Poolabdeckungen vereinen Design und Alltagskomfort

Maytronics präsentiert außerdem sein Sortiment an automatischen Poolabdeckungen, die modulares Design, individuelle Anpassung und einfache Bedienung vereinen. Diese Lösungen lassen sich in unterschiedliche Poolumgebungen integrieren und erlauben es Besitzern, eine zum Außenbereich passende Konfiguration und Oberfläche zu wählen. Das Sortiment umfasst auch akkubetriebene Varianten, die zusätzliche Flexibilität für unterschiedliche Installationsanforderungen bieten.

Für Poolprofis bietet dieser modulare und individualisierbare Ansatz die Möglichkeit, jedes Projekt auf die Anforderungen des Kunden zuzuschneiden und dabei das Erscheinungsbild der Anlage mit dem praktischen Alltagsbetrieb in Einklang zu bringen.

Neue Markenidentität: Dolphin entwickelt sich weiter, seine Besonderheit bleibt

Maytronics stellt außerdem eine neue Identität für die Marke Dolphin vor. Sie baut auf mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Poolreinigung auf und bringt den "Dolphin Unterschied" mit drei Säulen neu zum Ausdruck: Best Performance, Legacy of Trust und Built to Last. Jede Säule verbindet die Produktentwicklung mit den Eigenschaften, die Poolbesitzer und Fachleute von Dolphin erwarten: Reinigungsleistung, Vertrauen in die Marke und dauerhafte Produktqualität, unterstützt durch Service und Support.

"Seit vier Jahrzehnten verlassen sich Poolbesitzer auf der ganzen Welt auf Dolphin Produkte - und auf unsere Gemeinschaft vertrauenswürdiger Händler -, um ihre Pools sicher und sauber zu halten", sagte Rafi Benami, CEO von Maytronics LTD. "Im Jahr 2027 stärken wir den Dolphin Difference mit einem Innovationsanspruch, der den realen Bedürfnissen von Poolbesitzern gerecht wird - egal wann, wo und wie sie ihren Pool genießen möchten."

Weitere Details, einschließlich Preisen und Verfügbarkeit aller Produkte, werden Anfang 2027 bekannt gegeben.

Über Maytronics

Maytronics wurde 1983 gegründet und hat sich als weltweit führendes Unternehmen der Poolbranche etabliert. Das Unternehmen ist über fünf Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich, Deutschland, Spanien und Australien tätig und arbeitet mit mehr als 100 Distributoren in über 65 Ländern zusammen, um umfassenden Kundensupport zu bieten. Maytronics betreut Millionen von Kunden weltweit, setzt konsequent Maßstäbe bei Innovation und Kundenzufriedenheit und bietet dank modernster Technologie herausragende Erlebnisse.

Weitere Informationen unter: Maytronics_lyon2026

Maytronics auf der Piscine Global Europe 2026

Halle 4 - Stände 4C36 und 4C42

Eurexpo Lyon - 17.-20. November 2026

Medienkontakt

Meghana Patnana

Firebrand Communications for Maytronics

meghanap@firebrand.marketing

Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter:

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