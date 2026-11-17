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Während an der Wall Street zunehmend über die Rentabilität gigantischer KI-Investitionen diskutiert wird, gerät ein entscheidender Faktor in den Mittelpunkt: die Stromversorgung. Denn Künstliche Intelligenz benötigt nicht nur leistungsfähige Prozessoren, sondern auch gewaltige Mengen an elektrischer Energie. Rechenzentren müssen versorgt, Stromnetze ausgebaut und bestehende Infrastrukturen modernisiert werden.Dabei handelt es sich keineswegs um einen kurzfristigen Modetrend. Die Elektrifizierung von Industrie und Verkehr, der Ausbau erneuerbarer Energien und die Modernisierung veralteter Stromnetze sorgen auch unabhängig vom KI-Boom für erheblichen Investitionsbedarf.Für Anleger eröffnet sich damit eine interessante Möglichkeit: Statt auf die Gewinner des Wettbewerbs um die besten KI-Modelle zu spekulieren, können sie in Unternehmen investieren, die die dafür notwendige Infrastruktur liefern. Sie profitieren nicht nur von der Digitalisierung, sondern auch von einem langfristigen strukturellen Wachstumstrend.Zwei europäische Konzerne, die wir bereits oft empfohlen hatten, stehen dabei weiterhin im Fokus. Beide finden Sie in der Termin-Börse daily ().