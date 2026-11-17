Berlin (ots) -Zum Black Friday rückt Momcozy Produkte in den Fokus, die Eltern dort unterstützen, wo im Alltag oft jede Minute zählt: beim Stillen, Füttern, unterwegs oder in den täglichen Routinen mit Baby. Rund um die Black-Friday-Saison bietet die Marke ausgewählte Bestseller und smarte Helfer zu reduzierten Preisen - von tragbaren Milchpumpen über praktische Feeding Essentials bis hin zu Babyphone und Babytrage.Flexibler stillen - zu Hause und unterwegsMit der Momcozy Wellness 1 und der M5 Smart stehen zwei tragbare Milchpumpen im Fokus der Aktion. Die Wellness 1 ist in der ersten Novemberwoche für 247,49 Euro statt 269,99 Euro auf Amazon beziehungsweise für 263,99 Euro im Momcozy-Onlineshop erhältlich.Die M5 Smart verbindet freihändiges Abpumpen mit smarter App-Steuerung und ist zum Black Friday für 146,99 Euro statt 209,99 Euro erhältlich - eine Preisersparnis von 30 Prozent.Wie alltagstauglich tragbare Milchpumpen sind, zeigt auch die Momcozy M9 Mobile Flow: Barbara Palvin nutzte sie backstage bei der Victoria's Secret Show.Praktische Helfer für Feeding & CareWeniger Handgriffe, mehr Zeit: Der BS03 KleanPal Pro übernimmt das automatische Waschen von Babyflaschen und ist im Aktionszeitraum für 258,99 Euro statt 369,99 Euro erhältlich.Für unterwegs ergänzt der mobile Flaschenwärmer MW05 das Sortiment. Er temperiert Milch unabhängig von einer festen Stromquelle und kostet zum Black Friday 71,99 Euro statt 89,99 Euro.Der Windeleimer DP01 setzt auf ein geruchsdichtes System und ist - abhängig von der jeweiligen Aktionsphase - für 74,99 bis 79,99 Euro statt 99,99 Euro erhältlich.Sicherheit und Nähe im FamilienalltagDas Babyphone BM04 kombiniert einen Fünf-Zoll-Bildschirm mit smarter Überwachung und ist während der Aktion für 149,99 Euro statt 199,99 Euro erhältlich.Für Eltern, die ihr Baby im Alltag nah bei sich tragen möchten, bietet die ergonomische Babytrage BC001 eine weitere praktische Option. Sie ist im Aktionszeitraum für 41,99 bis 44,79 Euro statt 55,99 Euro erhältlich.Die Black-Friday-Angebote sind über Amazon.de sowie im deutschen Momcozy-Onlineshop verfügbar.Pressekontakt:Elena TikTeam Lead Fashion & Beautyelena.tik@ontimepr.com03061627300Original-Content von: Momcozy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172650/6391952