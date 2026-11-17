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Zwei führende chinesische Produzenten Seltener Erden haben ihren Nettogewinn in den ersten neun Monaten 2026 jeweils mehr als verdoppelt. Das berichtet Reuters am 16. November unter Berufung auf die Quartalszahlen. Höhere Preise und enge Produktionsvorgaben in China haben zur Entwicklung beigetragen. Bemerkenswert ist, dass laut Reuters vor allem die guten Preise für leichte Seltene Erden geringere Liefermengen bei exportkontrollierten Materialien ausgleichen konnten.

Für St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) lenkt das den Blick auf das brasilianische Projekt Araxá. Dort kommen mit Neodym und Praseodym zwei leichte Seltene Erden vor, die für leistungsfähige Permanentmagnete wichtig sind. Höhere Preise könnten das Interesse an zusätzlichen Lieferquellen stärken. Was das für Araxá bedeutet, hängt davon ab, welche Produkte St George aus dem Vorkommen gewinnen und zu welchen Kosten es sie anbieten könnte.

Lynas und Arafura zeigen, worauf es in den einzelnen Phasen ankommt

Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6) fördert in Westaustralien und trennt Seltene Erden in Malaysia. Der Konzern kann höhere Verkaufspreise bereits im laufenden Geschäft realisieren. Im Septemberquartal stieg sein Umsatz um 55 Prozent, obwohl das Absatzvolumen um 18 Prozent sank. Neben höheren Marktpreisen spielten Preisprämien und der Produktmix eine Rolle. Der Umsatzanstieg lässt sich daher keinem einzelnen Rohstoffpreis zuschreiben.

Arafura Rare Earths (ISIN: AU000000ARU5) steht mit dem australischen Nolans-Projekt an einem anderen Punkt. Nolans soll Förderung und Verarbeitung bis zum Neodym-Praseodym-Oxid verbinden. Bei einem solchen Vorhaben kommt es darauf an, ob sich die geplante Produktion finanzieren und bei Industriekunden platzieren lässt. Für St George setzt die entscheidende Arbeit noch früher an: bei der Frage, welches Zwischenprodukt Araxá überhaupt liefern kann.

Was Araxá von einem reinen Seltene-Erden-Projekt unterscheidet

Araxá liegt in Minas Gerais, einem etablierten brasilianischen Niobrevier. St George weist bei einem Schwellenwert von zwei Prozent Gesamtseltenerdoxiden eine Mineralressource von 111,2 Millionen Tonnen aus. Das Gestein enthält im Durchschnitt 3,57 Prozent Gesamtseltenerdoxide und 0,57 Prozent Niobpentoxid. Die Ressource beschreibt das geschätzte Vorkommen; wie viel davon wirtschaftlich gewonnen werden kann, muss die weitere Projektarbeit zeigen.

Der zweite Rohstoff ist für die Bewertung wichtig: Während Neodym und Praseodym in die Magnetlieferkette passen, findet Niob unter anderem als Legierungszusatz für hochfeste Stähle Verwendung. Wenn sich beide Rohstoffgruppen aus demselben Ausgangsmaterial gewinnen lassen, könnte Araxá zwei unterschiedliche Abnehmerkreise erschließen. Wie viel das zur Wirtschaftlichkeit beiträgt, hängt davon ab, was die getrennte Aufbereitung kostet und welche Ausbeuten sie ermöglicht.

Was Anleger bei den Pilotversuchen beobachten können

Ein erster Anhaltspunkt kommt aus den im Juni gemeldeten Flotationstests. St George erzielte in einem Versuch ein Konzentrat mit 39,6 Prozent Niobpentoxid bei einer Ausbeute von 54,3 Prozent in diesem Verarbeitungsschritt. Zugleich entstand ein mit Seltenen Erden angereicherter Materialstrom. Die Pilotversuche sollen nun zeigen, ob sich beide Ströme auch bei größeren Materialmengen zuverlässig trennen und weiterverarbeiten lassen.

Für den Seltene-Erden-Strom prüft St George den Weg zu einem gemischten Karbonat. Das wäre ein Zwischenprodukt, aus dem ein spezialisierter Verarbeiter einzelne Seltene Erden abtrennen könnte. Für einen solchen Kunden zählen vor allem der Gehalt an Neodym und Praseodym, die Begleitstoffe und eine gleichbleibende Zusammensetzung. Erst mit diesen Daten lässt sich konkret prüfen, welche Anlagen das Material verarbeiten könnten und welche zusätzlichen Kosten dabei entstehen.

Genau hier liegt der Bezug zu Europa. Hersteller von Elektromotoren oder Windkraftanlagen brauchen verlässlich verfügbare Magnetwerkstoffe. Ein Projekt wie Araxá könnte zur Versorgung beitragen, wenn es ein geeignetes Ausgangsmaterial für die vorgelagerte Verarbeitung liefern kann. Dafür sind die nächsten Aufbereitungsergebnisse aussagekräftiger als ein kurzfristiger Preissprung.

Fazit

Die Gewinnsprünge in China zeigen, wie stark etablierte Produzenten von höheren Preisen profitieren können. Für einen Entwickler wie St George eröffnet das Marktumfeld eine andere Chance: Wenn Verarbeiter zusätzliche Bezugsquellen prüfen, kann ein technisch geeignetes Zwischenprodukt aus Brasilien für sie interessant werden. Araxá bringt dafür eine umfangreiche Ressource mit Neodym und Praseodym mit. Niob bietet Zugang zu einem zweiten möglichen Absatzmarkt.

Für Anleger sind jetzt zwei Fragen besonders wichtig: Lassen sich die beiden Konzentrate mit wiederholbaren Ausbeuten gewinnen? Und kann St George aus dem Seltene-Erden-Konzentrat ein Karbonat herstellen, das zu den Anforderungen eines Verarbeiters passt? Überzeugende Pilotdaten würden die Grundlage für die Machbarkeitsstudie und Gespräche mit möglichen Abnehmern verbessern. Genehmigungen, Finanzierung und die Wirtschaftlichkeit eines kommerziellen Betriebs bleiben offen. Chinas Gewinnsprung liefert den Anlass, genauer hinzusehen. Den Wert von Araxá bestimmen am Ende die Produkte, die sich dort zu wettbewerbsfähigen Kosten herstellen lassen.

Quellen

Reuters: "China's top rare earth firms' profits surge on supply caps", 16. November 2026. www.reuters.com

https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-top-rare-earth-firms-profits-surge-supply-caps-2026-11-16/

MINING.COM: "Lynas locks in price floors as revenue jumps 55%", 30. Oktober 2026. Artikeltext bereitgestellt.

Lynas Rare Earths: Unternehmens- und Betriebsübersicht.

https://lynasrareearths.com/

Arafura Rare Earths: Projektübersicht und Entwicklungsstand von Nolans. Arafura

https://www.arultd.com/projects/nolans/project-update/

St George Mining: "Investor Presentation", 10. November 2026.

https://www.stgm.com.au/pdf/aa5c2b95-f69c-40f0-b994-ddbcc27d32a7/Platform/ListPage/Investor-Presentation.pdf

St George Mining: "Strong Metallurgical Results at Araxa", 11. Juni 2026.

https://stgm.com.au/pdf/85203e50-6ae3-4ce8-ac9b-5b94ab74d840/Platform/ListPage/Strong-Metallurgical-Results-at-Araxa.pdf

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

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