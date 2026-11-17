EQS-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Produkteinführung

artec technologies erschließt mit KI-basierter Media Intelligence neues Geschäftsfeld bei Polizeibehörden



17.11.2026 / 09:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





artec technologies erschließt mit KI-basierter Media Intelligence neues Geschäftsfeld bei Polizeibehörden XENTAURIX erschließt durch KI-gestützte Analyse öffentlich zugänglicher Medieninhalte neue Anwendungsfelder für Sicherheitsbehörden

Erster OSINT-Auftrag erweitert das Lösungsportfolio von artec und eröffnet zusätzliche Markt- und Wachstumspotenziale im Polizeiumfeld Diepholz, 17. November 2026:Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) hat für eine Polizeiorganisation einen Auftrag zur Lieferung ihres Media-Intelligence-Systems XENTAURIX erhalten. Mit diesem ersten OSINT-Auftrag erschließt artec ein zusätzliches Geschäftsfeld im Markt für Polizei- und Sicherheitsbehörden. Aufgrund des zunehmenden Interesses von Polizei- und Sicherheitsbehörden an KI-gestützten Lösungen zur Gewinnung und Analyse audiovisueller Informationen rechnet artec mit weiteren Aufträgen in diesem Anwendungsbereich. Aus Vertraulichkeitsgründen werden weder der Auftraggeber noch Einzelheiten zum konkreten Einsatz bekannt gegeben.



Thomas Hoffmann, Vorstand der artec technologies AG, kommentiert: "Wir sind mit unserem MULTIEYE BOS Video Manager seit Jahren erfolgreich bei Sicherheitsbehörden etabliert. Unsere Lösungen werden von verdeckten Ermittlungen bis zum Einsatz in Lagezentren genutzt. Der erste OSINT-Auftrag bestätigt, dass wir mit XENTAURIX zusätzliche Anwendungsbereiche in diesem Markt erschließen können. Besonders interessant ist für uns die Möglichkeit, unsere bestehenden Kundenbeziehungen für die Vermarktung weiterer KI-gestützter Lösungen zu nutzen und gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen. Wir sehen darin einen wichtigen Baustein unserer weiteren Wachstumsstrategie."

XENTAURIX ermöglicht KI-gestützte Auswertung öffentlich zugänglicher Medieninhalte XENTAURIX ist eine von artec entwickelte Plattform zur Aufzeichnung, Verwaltung und Analyse audiovisueller Informationen.Das System kann unter anderem für Open Source Intelligence (OSINT) eingesetzt werden. Darunter versteht man die systematische Gewinnung und Auswertung von Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Zu diesen Quellen zählen beispielsweise TV- und Radiobeiträge, Online-Videos, Livestreams sowie öffentlich zugängliche Inhalte aus sozialen Medien. XENTAURIX ermöglicht es, solche audiovisuellen Inhalte zentral aufzuzeichnen, zu archivieren und gezielt zu durchsuchen. Mithilfe KI-gestützter Spracherkennung können gesprochene Inhalte automatisch in durchsuchbaren Text umgewandelt werden. Auf diese Weise lassen sich relevante Aussagen und Ereignisse schneller identifizieren und anhand der Originalaufnahmen überprüfen. Für Sicherheitsbehörden (BOS) bieten sich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Dazu gehören beispielsweise die Medienbeobachtung bei Großveranstaltungen, die Recherche zu bestimmten Ereignissen oder die nachträgliche Analyse von Einsatzverläufen. Die Auswertung öffentlich zugänglicher Informationsquellen kann dabei helfen, bestehende Erkenntnisse zu ergänzen und die Erstellung von Lagebildern zu unterstützen.



Bildunterschrift: Die XENTAURIX Intelligence Plattform auf einen Blick

XENTAURIX erweitert Lösungen für Sicherheitsbehörden artec ist bereits seit Jahren im Polizeimarkt aktiv und zählt Polizeibehörden zu seinen Kunden. Mit dem MULTIEYE BOS Video Manager verfügt das Unternehmen über eine erfolgreich etablierte Lösung für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben. Die modulare Plattform ermöglicht das zentrale Management großer Kameranetzwerke und unterstützt die KI-gestützte Ereignis- und Verhaltensanalyse. Weitere Funktionen umfassen die forensische Auswertung von Videodaten sowie die Erstellung von Lagebildern und die Unterstützung polizeilicher Einsätze.

Während der MULTIEYE BOS Video Manager insbesondere auf die Verarbeitung und Analyse eigener Einsatzbilder ausgerichtet ist, ermöglicht XENTAURIX ergänzend die Auswertung audiovisueller Inhalte aus öffentlich zugänglichen Quellen. Beide Produktplattformen decken damit unterschiedliche Bereiche der Informationsgewinnung und -auswertung ab und ergänzen das Lösungsangebot von artec für Polizei und Sicherheitsbehörden.

Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (ISIN DE0005209589) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Dabei wird zunehmend künstliche Intelligenz eingesetzt. artec bietet Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. Kunden sind nationale und internationale Broadcastunternehmen, Medienhäuser, Sicherheitsbehörden und Industrieunternehmen. >> www.artec.de

>> www.xentaurix.com

Kontakt Presse und Investor Relations:

artec technologies AG

Fabian Lorenz

E-Mail: investor.relations@artec.de

Tel.: +49 5441 599516



17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News