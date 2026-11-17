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Neue Aufträge sind normalerweise gute Nachrichten. In der Luftfahrtindustrie ist die Nachfrage inzwischen allerdings so hoch, dass eine andere Frage mindestens genauso wichtig geworden ist: Wie schnell können Unternehmen ihre bestehenden Bestellungen überhaupt in Umsatz verwandeln?

RTX sitzt auf einem Auftragsbestand von 340 Mrd. US-Dollar. GE Aerospace spricht von mehr als 210 Mrd. US-Dollar. Und selbst die deutlich kleinere FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) weist einen langfristigen Auftragsbestand von rund 6 Mrd. US-Dollar aus. Die Zahlen sind aufgrund unterschiedlicher Geschäftsmodelle und Definitionen nicht direkt vergleichbar. Gemeinsam zeigen sie aber, wie weit die Nachfrage der tatsächlichen Produktion inzwischen vorausläuft.

RTX hat 340 Mrd. US-Dollar Arbeit vor sich

Die RTX Corporation (ISIN: US75513E1010) meldete Ende Oktober einen Rekordauftragsbestand von 340 Mrd. US-Dollar. Davon entfielen 176 Mrd. US-Dollar auf das kommerzielle Geschäft und 164 Mrd. US-Dollar auf den Verteidigungsbereich. Allein im dritten Quartal kamen mehr als 81 Mrd. US-Dollar an neuen kommerziellen und militärischen Aufträgen hinzu.

Entscheidend ist aber etwas anderes: RTX wächst inzwischen nicht mehr nur über neue Bestellungen. Das Unternehmen erhöht gleichzeitig den Output. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 11% auf knapp 25 Mrd. US-Dollar. Collins Aerospace legte organisch um 12% zu, wobei das Geschäft mit Erstausrüstung in der kommerziellen Luftfahrt um 23% wuchs.

Genau dieser zweite Schritt wird für die Branche immer wichtiger. Ein hoher Auftragsbestand sichert Nachfrage. Wirtschaftlich relevant wird er erst, wenn Material verfügbar ist, Produktionslinien funktionieren und fertige Komponenten ausgeliefert werden können.

GE Aerospace bekommt immer mehr Material in die Fabriken

Bei GE Aerospace (ISIN: US3696043013) zeigt sich dieselbe Entwicklung. Der Konzern hatte seinen Auftragsbestand zuletzt auf mehr als 210 Mrd. US-Dollar beziffert. Mehr als 170 Mrd. US-Dollar davon entfallen allein auf das kommerzielle Servicegeschäft.

Im dritten Quartal 2026 stiegen die gesamten Auftragseingänge um 49% auf 19 Mrd. US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte sich der bereinigte Umsatz um 18%. Besonders interessant ist ein Detail aus der Produktion: Der Materialzufluss von priorisierten Lieferanten legte erneut zweistellig zu.

Das klingt unspektakulär, ist in der Luftfahrt aber entscheidend. Ein Triebwerkshersteller kann nur mehr Einheiten bauen, wenn Gussteile, Elektronik, Spezialmaterialien und weitere Komponenten rechtzeitig eintreffen.

GE Aerospace reagiert deshalb nicht nur mit organisatorischen Maßnahmen. Der Konzern vereinbarte im September die Übernahme des Spezialguss-Herstellers Consolidated Precision Products für 11,75 Mrd. US-Dollar. Ziel ist ausdrücklich, zusätzliche Kapazitäten für kritische Komponenten aufzubauen.

Der enorme Auftragsbestand macht Produktionskapazität damit selbst zu einem strategischen Vermögenswert.

FACC besitzt rund sechs Jahresumsätze im Auftragsbuch

Bei FACC sind die absoluten Größen kleiner, relativ zum Unternehmen ist der Auftragsbestand jedoch bemerkenswert.

FACC weist einen langfristigen Orderbestand von rund 6 Mrd. US-Dollar aus. Dem standen 2025 lediglich 984,4 Mio. Euro Konzernumsatz gegenüber. Der Auftragsbestand entspricht damit grob einem Mehrfachen eines heutigen Jahresumsatzes.

Auch hier gilt: Die 6 Mrd. US-Dollar werden nicht innerhalb eines Jahres abgearbeitet. Luftfahrtprogramme laufen über lange Zeiträume, Abrufe verteilen sich teilweise über viele Jahre. Gerade deshalb schafft der Bestand aber eine vergleichsweise hohe langfristige Sichtbarkeit.

Die strategische Aufgabe verschiebt sich damit von der reinen Auftragsgewinnung zunehmend in Richtung Umsetzung.

FACC investiert bis 2030 rund 350 Mio. Euro in zusätzliche Kapazitäten, Technologien und internationale Standorte. Allein das neue Werk in St. Martin im Innkreis kostet rund 120 Mio. Euro und soll die dortige Kapazität für große Strukturbauteile verdoppeln.

Hinzu kommen Investitionen in Automatisierung, Digitalisierung und das internationale Produktionsnetz.

Ein volles Auftragsbuch ist erst der Anfang

Genau hier liegt die Gemeinsamkeit zwischen RTX, GE Aerospace und FACC. Keines der drei Unternehmen leidet derzeit primär unter einem Mangel an langfristiger Nachfrage. Die Herausforderung besteht vielmehr darin, die vorhandenen Aufträge zuverlässig, effizient und mit steigender Produktivität abzuarbeiten.

Natürlich unterscheiden sich die Geschäftsmodelle massiv. RTX vereint kommerzielle Luftfahrt und Verteidigung. GE Aerospace besitzt neben dem Neugeschäft ein enorm großes Servicegeschäft. FACC ist als spezialisierter Entwicklungs- und Fertigungspartner deutlich kleiner.

Die ökonomische Mechanik ist dennoch ähnlich: Ein Auftrag erzeugt zunächst nur Sichtbarkeit. Wert entsteht erst, wenn aus ihm produzierte Komponenten, Umsatz, Ergebnis und letztlich Cashflow werden.

Für FACC ist der 6-Mrd.-US-Dollar-Auftragsbestand deshalb weniger eine Zielmarke als eine Arbeitsgrundlage. Das Unternehmen muss jetzt zeigen, wie effizient die zusätzlichen Kapazitäten genutzt werden können.

In einer Branche mit vollen Auftragsbüchern könnte genau diese Fähigkeit in den kommenden Jahren wichtiger werden als der nächste große Auftrag.

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RTX - Q3 2026 Results, Backlog 340 Mrd. US-Dollar

GE Aerospace - Q2 2026 Results, Backlog über 210 Mrd. US-Dollar

FACC - Geschäftsbericht 2025, langfristiger Auftragsbestand über 6 Mrd. US-Dollar

FACC - 120-Mio.-Euro-Werk und Kapazitätsausbau

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Enthaltene Werte: AT00000FACC2,US75513E1010,US3696043013