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Niger überträgt die Abbaulizenz an ein Staatsunternehmen und hält Yellowcake zurück - für Explorer in Kanada wie Blast Resources Inc. rückt die Lieferkettenfrage in den Fokus

In Niger ist die Ära des französischen Konzerns Orano im Uranbergbau auch formal zu Ende. Am 21. August 2026 genehmigte der Ministerrat des Landes die Übertragung einer wichtigen Abbaulizenz an das neu gegründete Staatsunternehmen TSUMCO SA. Der Schritt setzt eine Entwicklung fort, die 2024 begann: Niger widerrief zunächst die Lizenz für das Projekt Imouraren, entzog Orano im Dezember 2024 die Betriebskontrolle in Arlit und verstaatlichte im Juni 2025 das Gemeinschaftsunternehmen SOMAÏR, an dem Orano 63,4 Prozent hielt.

Gestrandetes Yellowcake

Ein Schiedsgericht des Weltbank-Zentrums ICSID hatte im September 2025 vorläufig angeordnet, dass Niger das bei SOMAÏR erzeugte Uran nicht verkaufen oder übertragen darf. Ende November 2025 bestätigte Orano dennoch, dass eine Lieferung das Gelände verlassen habe. Berichten zufolge verhandelte Niger mit dem russischen Staatskonzern Rosatom über 1.000 Tonnen Yellowcake. Im April 2026 lagerten mehr als 1.000 Tonnen nahe der Hauptstadt Niamey, monatelang unbewegt. Ein öffentlich bestätigter Verkauf ist bislang nicht belegt.

Was das für die Lieferketten bedeutet

Orano war über Jahrzehnte ein führender Betreiber in Niger. Der Verlust der Minen ist ein Beispiel für Ressourcennationalismus und die politischen Risiken der Uranversorgung. Als mögliche Abnehmer für nigrisches Uran werden russische, chinesische, iranische, emiratische oder amerikanische Stellen genannt. Für westliche Versorger rückt damit stärker in den Blick, wo Uran in politisch stabilen Ländern gefördert wird. Kanada mit dem Athabasca-Becken im Norden von Saskatchewan gilt als einer der wichtigsten Standorte hochgradiger Lagerstätten.

Der Gegenpol: Athabasca und Blast Resources

Die Blast Resources Inc. (WKN: A3EHMB | ISIN: CA09345L1085) ist ein Explorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange. Das Flaggschiff ist das Wales Lake Uranium Project mit drei Claim-Gruppen am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, im Patterson-Lake-Korridor. Dort liegen nach Angaben des Unternehmens die Lagerstätten Triple R mit 2,2 Millionen Tonnen bei 1,58 Prozent U3O8 sowie Arrow, die Blast als größte Quelle kostengünstigen Urans weltweit beschreibt. Die Urangehalte im Athabasca-Becken liegen nach Unternehmensangaben im Schnitt beim Zwanzigfachen des globalen Durchschnitts.

Am 2. Juli 2026 meldete Blast die Ergebnisse seiner Explorationsprogramme: Fünf Ziele sind für weitere Untersuchungen ausgewählt, ausgehend von magnetischen Lineamenten und regionalen Uran-Thorium-Anomalien. Das Unternehmen verweist darauf, dass seine Claims rund zehn Kilometer südlich einer Entdeckungsbohrung mit Uranmineralisierung eines anderen Unternehmens liegen. Am 16. Juli folgten Meldungen über Uran-Thorium-Anomalien auf den Britts-Lake-Claims. Die Nähe zu fremden Funden sagt allerdings nichts darüber aus, ob auf den eigenen Flächen Mineralisierung vorliegt.

Die Lage in Niger zeigt, dass die Lieferkette für Uran politisch verwundbar ist. Für Investoren bleibt es spannend abzuwarten, wie sich Blast Resources am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens entwickeln wird.

Quellen

https://www.theglobalanalyst.com/articles/niger-uranium-tsumco-orano-monopoly-ends

https://www.world-nuclear-news.org/articles/niger-reveals-plans-to-sell-somair-uranium

https://www.ecofinagency.com/news-industry/0112-51003-niger-begins-uranium-sales-after-seizing-orano-mine

https://www.fpri.org/article/2026/04/why-niger-can-seize-uranium-but-cannot-sell-it/

https://debuglies.com/2026/08/01/nigers-stranded-yellowcake-nuclear-liquidity-trap/

https://www.newsfilecorp.com/release/303832/Blast-Resources-Announces-Exploration-Results-at-Its-Flagship-Wales-Lake-Project-in-the-Athabasca-Basin-Region-Saskatchewan

https://www.newsfilecorp.com/release/305420?lang=fr

https://www.otcmarkets.com/filing-file/0d1c366d-79ac-4ab6-8585-940c3ed5177d/contents

Lassen Sie sich in den Verteiler für Blast Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Blast Resources" oder "Nebenwerte".

Blast Resources Inc.

Land: Kanadisch

ISIN: CA09345L1085

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