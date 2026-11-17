Die Deutsche-Bank-Aktie steht am Dienstag unter deutlichem Druck. Im Tradegate-Handel sank der Kurs am Morgen zeitweise um knapp 6% gegenüber dem Xetra-Schluss auf 31 Euro. Auslöser sind mehrere kritische Medienberichte zum Geschäftsgebaren des Instituts. Damit stellt sich die Frage: Beschädigt das die Erholungsgeschichte der vergangenen Wochen dauerhaft? Alte Vorgänge rücken zurück Mehrere Medien, darunter die "Financial Times", der "Spiegel" und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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