Bei Porsche läuft es an der Börse weiterhin ziemlich holprig. Am Montag ging es mit der Aktie erneut um rund -3 % nach unten, womit der Kurs inzwischen bei etwa 44 € liegt. Dabei macht der Sportwagenbauer bei seiner Neuausrichtung erste Fortschritte. Die Analysten sind sich allerdings alles andere als einig, wie viel Potenzial noch in der Aktie steckt. Porsche kämpft sich zurück - aber die Probleme bleiben Die vergangenen Monate waren für Porsche ...

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