Bei der Deutschen Telekom gehen die Erwartungen weit auseinander! Während die Aktie trotz guter Geschäftszahlen weiterhin bei rund 27 € festhängt, sehen mehrere große Banken deutlich höhere Kurse. Die Deutsche Bank traut ihr sogar 40 € zu. Doch warum sind die Analysten so optimistisch, während sich Anleger an der Börse zurückhalten? Deutsche Telekom: Analysten sehen bis zu 40 € als möglich an Die jüngsten Quartalszahlen der Deutschen Telekom kamen ...

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