Bei Siemens Energy gehen die Erwartungen an der Börse momentan ziemlich auseinander. Während die Aktie nach ihrer starken Rally inzwischen deutlich von ihrem Rekordhoch entfernt ist, sehen zahlreiche Analysten weiterhin reichlich Luft nach oben. Erst in den vergangenen Tagen haben mehrere große Banken ihre Einschätzungen aktualisiert. Dabei stehen teilweise Kursziele im Raum, die fast einer Verdopplung entsprechen würden. Wie realistisch ist das? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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