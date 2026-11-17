XRP kommt nicht zur Ruhe. Am heutigen Dienstag notiert die Kryptowährung bei rund 0,95 US$. Am Freitag war sie bis auf 0,89 US$ gefallen, den tiefsten Stand seit November 2024. Seit Monatsbeginn steht ein Minus von rund 24% zu Buche. Gleichzeitig arbeitet das XRP Ledger an zwei Projekten. Am 3. Dezember soll ein Update die zuletzt stockende Verarbeitung dauerhaft beheben, und ein eigenes Kreditsystem rückt näher an den Start. Damit stellt sich die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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