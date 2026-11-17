XRP kommt nicht zur Ruhe. Am heutigen Dienstag notiert die Kryptowährung bei rund 0,95 US$. Am Freitag war sie bis auf 0,89 US$ gefallen, den tiefsten Stand seit November 2024. Seit Monatsbeginn steht ein Minus von rund 24% zu Buche. Gleichzeitig arbeitet das XRP Ledger an zwei Projekten. Am 3. Dezember soll ein Update die zuletzt stockende Verarbeitung dauerhaft beheben, und ein eigenes Kreditsystem rückt näher an den Start. Damit stellt sich die ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.