Hamburg (ots) -Eine Hochzeit wird für Hauke und Jule zum Einstieg in eine hochgefährliche Undercovermission: Im neuen "Nord bei Nordwest"-Film "Schnucki" (Arbeitstitel) führt die Suche nach einem entführten Kind das Schwanitzer Team an seine Grenzen. Derzeit entsteht der Film im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung.Neben Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner), Marleen Lohse (Jule Christiansen) und Cem Ali Gültekin (Mehmet Ösker) sind in weiteren Rollen Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Victoria Fleer (Bine Pufal), Joshy Peters (Puttkammer), Valery Tscheplanowa (Suvi Lindholm) und Daniel Wagner (Victor Lebedev) zu sehen. Das Buch stammt von Holger Karsten Schmidt, Regie führt Stephanie Stoecker.Zum Inhalt:Als Ingo Leschek in einer Parkbucht angefahren und schwer verletzt zurückgelassen wird, nehmen Hannah Wagner und Mehmet Ösker die Ermittlungen auf. Eine Zeugin hat den Vorfall beobachtet, doch die Nachforschungen werfen zunächst mehr Fragen auf, als sie beantworten. Welche Rolle spielen die Witts? Und weshalb führt eine Spur zu Suvi Lindholm?Während Hannah und Mehmet dem Fall nachgehen, steht für Hauke Jacobs und Jule Christiansen ein ganz besonderer Tag an: ihre Hochzeit. Doch auch im Umfeld der Feierlichkeiten bleibt die Lage nicht ungetrübt. Erst als sich die einzelnen Hinweise zusammenfügen, zeichnet sich ab, was hinter dem Angriff auf Ingo Leschek steckt.Neben den Genannten spielen außerdem das "Nord bei Nordwest"-Ensemble mit Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Regine Hentschel (Frau Bleckmann), Victoria Fleer (Bine Pufal) und Joshy Peters (Puttkammer) mit.Produzent ist Seth Hollinderbäumer (triple pictures). Produktionsleitung: Markus Kadl, Herstellungsleitung: Kirsten Frehse (ARD Degeto). Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69086/6392053