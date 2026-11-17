Moisburg (ots) -Weihnachten - die Zeit der Traditionen. Oder doch nicht? Eine Studie im Auftrag des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e.V. (VNWB) zeigt: Der Weihnachtsbaumkauf ist keine reine Tradition, sondern auch eine Typfrage. Drei nahezu gleich große Käufergruppen prägen den Markt - mit unterschiedlichen Prioritäten, Entscheidungswegen und Erwartungen an Handel und Service.Wie unterschiedlich die Erwartungen an den Weihnachtsbaumkauf sind, zeigt der Blick auf drei nahezu gleich große Käufergruppen. Auf Basis der Antworten von 875 Befragten und mittels Clusteranalyse wurden drei Käuferlogiken identifiziert: Komfortorientierte (36 %), Qualitäts- und Erlebnisorientierte (34 %) sowie Regional-Nachhaltige (30 %)."Die Ergebnisse zeigen, wie unterschiedlich die Erwartungen an den Weihnachtsbaumkauf heute sind", erklärt Saskia Blümel, Geschäftsführerin VNWB. "Während für die einen ein möglichst unkomplizierter Kauf entscheidend ist, legen andere besonderen Wert auf Optik, Atmosphäre oder eine transparente Herkunft. Für Erzeuger und Handel wird es deshalb immer wichtiger, Orientierung und passende Angebote für diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu schaffen."Die Komfortorientierten - Hauptsache unkompliziertWeihnachten soll schön und möglichst unkompliziert sein. Die Komfortorientierten bilden mit 36 Prozent die größte Käufergruppe. Sie sind im Durchschnitt jünger und leben häufiger mit Kindern im Haushalt. Ein natürlicher Baum hat für sie dann eine Chance, wenn er sich mühelos ins Familienleben fügt. Mit durchschnittlich 44 Euro geben sie mehr für ihren Weihnachtsbaum aus als die anderen Gruppen. Nicht das Budget ist die größte Hürde, sondern der Aufwand rund um Kauf, Transport und Aufstellen. Doch auch mit ihren Bedürfnissen müssen sie nicht auf einen natürlichen Baum verzichten. Angebote wie Online-Kauf, Lieferung, Einnetzen, Anspitzen oder eine Tragehilfe können ihnen die Entscheidung für einen natürlichen Weihnachtsbaum erleichtern. So kann für sie der echte Baum zum Ruhepol in der sonst hektischen Weihnachtszeit werden.Die Qualitäts- und Erlebnisorientierten: Der Baum als HerzstückFür die Qualitäts- und Erlebnisorientierten ist der Weihnachtsbaum kein reines Dekoelement, sondern emotionaler Mittelpunkt des Festes. Drei Viertel dieser Gruppe sagen, dass der Weihnachtsbaum maßgeblich zur weihnachtlichen Atmosphäre beiträgt - mehr als in jeder anderen Käufergruppe. Optik, Frische und Duft stehen beim Kauf ganz oben. Der Kauf selbst wird zur gemeinsamen Entscheidung: 41 Prozent entscheiden zusammen mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin, welcher Baum es wird. Der Weihnachtsbaumkauf wird damit selbst zu einem Teil des Weihnachtserlebnisses.Die Regional-Nachhaltigen: Herkunft schafft VertrauenFür die Regional- und Nachhaltigen zählen beim Weihnachtsbaumkauf wertebasierte Entscheidungen. 35 Prozent kaufen ihren Baum direkt beim Erzeuger auf dem Hof, deutlich mehr als in den anderen Gruppen. Informationen über die Herkunft des Baums, regionale Erzeuger und nachvollziehbare Produktionsbedingungen können dieser Gruppe die Orientierung beim Kauf erleichtern. Auch Siegel wie das Naturbaumsiegel des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e. V., das Weihnachtsbäume aus kontrolliertem Anbau kennzeichnet, können eine zusätzliche Orientierung beim Kauf bieten.Drei Typen, ein WeihnachtsfestOb Komfort, Ästhetik oder Nachhaltigkeit im Vordergrund steht - am Ende eint alle drei Typen das gleiche Ziel: Alle drei Gruppen wünschen sich einen Weihnachtsbaum, der zu ihrem Alltag und ihren persönlichen Vorstellungen vom Weihnachtsfest passt. Die Studie macht deutlich: Den einen "typischen" Weihnachtsbaum-Käufer gibt es nicht mehr.* Quelle: Splendid Research GmbH, Online-Studie zur Zielgruppen- und Segmentierungsanalyse 2025 (https://natuerlicher-weihnachtsbaum.com/wp-content/uploads/2026/07/Zielgruppen-und-Segmentierungsanalyse-2025.pdf), Januar 2026, im Auftrag des Bundesverbands Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Deutschland e. V. und des Verbands natürlicher Weihnachtsbaum e. V. Befragt wurden 875 Personen.Über den Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V.: Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. vereinigt mittelständische und führende Weihnachtsbaumerzeuger mit dem Ziel, den traditionellen, natürlich gewachsenen Weihnachtsbaum zu fördern. Der Verband ist unabhängig und nicht gebunden an Baumarten oder Herkunftsregionen. Er arbeitet eng mit supranationalen, nationalen und regionalen Verbänden zusammen.Pressekontakt:Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V., Saskia Blümel, Ruhmannshof 4 | D-21647 Moisburg, info@vnwb.eu, T +49 4165 999 577Original-Content von: Verband Natürlicher Weihnachtsbaum e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135563/6392080