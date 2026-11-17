Whatsapp arbeitet an einer Funktion, mit der Android-Nutzer:innen ihren Chatverlauf auf den Servern von Whatsapp sichern können. Ein wenig Speicher gibt es sogar gratis. Android-Nutzer:innen, die ihre Whatsapp-Daten online sichern möchten, müssen dafür über ausreichend Cloud-Speicher bei Google verfügen. Doch offenbar ist das nicht mehr lange der Fall. Die Meta-Tochter soll an einem eigenen Cloud-Dienst für Backups arbeiten. Den können erste Beta-Tester:innen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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