FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DocMorris nach der im Rahmen des Kapitalmarkttages höher gesteckten Umsatzprognose von 17,50 auf 22,00 Franken angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag der Online-Apotheke habe ihn in seiner Überzeugung bestärkt, dass DocMorris mehr als nur eine reine Turnaround-Story sei und die Ergebniswende zunehmend glaubwürdiger werde, schrieb Jan Koch in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Weg gehe in Richtung einer strukturell attraktiveren Mischung aus profitablem Wachstum. Das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bleibe dabei der wichtigste Wachstumstreiber./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET



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ISIN: CH0042615283





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