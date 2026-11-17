Canadian Uranium Corp. und Bedford Metals Corp. geben bekannt, dass die Unternehmen eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach Canadian Uranium alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Bedford erwerben wird. Die Vereinbarung wurde gemäß dem Business Corporations Act geschlossen.



Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens wird jede Bedford-Stammaktie gegen 0,0532 Canadian Uranium-Stammaktien umgetauscht. Bestehende Aktionäre von Canadian Uranium werden etwa 84,70% und ehemalige Aktionäre von Bedford etwa 15,30% der ausgegebenen und ausstehenden Canadian Uranium-Aktien halten. Derzeit existieren 29.607.115 ausgegebene und ausstehende Canadian Uranium-Aktien; nach Abschluss der Vereinbarung wird sich die Anzahl voraussichtlich auf 35.527.875 erhöhen.



Im Zusammenhang mit der Vereinbarung werden alle ausstehenden Bedford-Warrants angepasst, sodass jeder für eine Anzahl von Canadian-Uranium-Aktien ausgeübt werden, die dem Umtauschverhältnis entspricht. Vorbehaltlich der Zustimmung durch Bedford-Aktionäre, die CSE und die TSXV soll die Vereinbarung im ersten Quartal des nächsten Jahres abgeschlossen werden. Die Bedford-Aktien werden daraufhin von der TSXV delistet, und Bedford wird beantragen, nicht mehr als berichtspflichtiges Unternehmen zu gelten.



Die Übernahme stellt für Canadian Uranium eine Chance dar, seine Position im Athabasca-Becken zu festigen und sein Portfolio an vielversprechenden Uran-Explorationsgebieten zu erweitern. Für die Aktionäre von Bedford sei dies eine Möglichkeit, an der Wachstumsphase eines größeren, stärker diversifizierten Uranexplorationsunternehmens teilzuhaben.



Canadian Uranium ist ein kanadisches Unternehmen, welches sich auf den Aufbau hochqualifizierter technischer Teams mit Fachkenntnissen in den Bereichen Uran-Geologie, moderne Geophysik und Logistik für die Exploration in nördlichen Regionen konzentriert. Durch gezielte Akquisitionen, innovative Explorationsmethoden und strategische Partnerschaften will Canadian Uranium das Wertpotenzial seines gesamten Explorationsportfolios ausschöpfen.



Bedford Metals ist weiterhin bestrebt, verantwortungsvolle Mineralexplorationen durchzuführen. Alle geplanten Arbeiten werden unter Berücksichtigung der höchsten Umweltstandards und in enger Zusammenarbeit mit den lokalen indigenen Communitys und regionalen Interessensvertretern durchgeführt. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine nachhaltige Entwicklung und schätzt einen transparenten, respektvollen Umgang mit jenen, die von seinen Betrieben betroffen sind.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de





© 2026 Rohstoff-Welt.de