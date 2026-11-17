Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG
Gewinnwarnung und Wertberichtigung im Elsass
Erlebnis Akademie hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026e nach unten korrigiert. Obwohl sich die Geschäftsentwicklung seit Beginn des dritten Quartals nach Unternehmensangaben spürbar verbessert hat und die monatlichen Umsätze seit Juli wieder über den jeweiligen Vorjahreswerten liegen, konnte der in den ersten sechs Monaten ertragsseitig entstandene Rückstand während der saisonal bedeutenden Sommermonate nicht kompensiert werden. Nach vorläufigen Zahlen erhöhte sich der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 lediglich um 1,5% auf EUR 19,7 Mio. (Vj.: EUR 19,4 Mio.). Gleichzeitig verringerten sich das EBITDA auf EUR 4,6 Mio. von EUR 5,6 Mio. (-17,9% YoY) und das EBIT auf EUR 0,7 Mio. von EUR 1,7 Mio. (-58,8% YoY). Die EBITDA-Marge reduzierte sich damit deutlich auf 23,4% von 28,9% (-550 bps), während sich die EBIT-Marge auf 3,6% von 8,8% (-520 bps) mehr als halbierte. Die Ergebnisentwicklung verdeutlicht die ausgeprägte operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells, bei dem ein wesentlicher Teil der Aufwendungen für Personal, Anlagenbetrieb, Instandhaltung und Verwaltung unabhängig vom tatsächlichen Besucheraufkommen anfällt. Entsprechend können bereits vergleichsweise geringe Abweichungen gegenüber den geplanten Besucherzahlen erhebliche Auswirkungen auf die operative Profitabilität haben.
Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie, passen aber unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf EUR 8,80 von bislang EUR 10,60 je Aktie (Base-Case-Szenario) an.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: eak_UpdateReport20261117
Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
2436688 17.11.2026 CET/CEST