Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH



17.11.2026 / 11:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 17.11.2026 Kursziel: EUR 8,80 (bislang: EUR 10,60) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Gewinnwarnung und Wertberichtigung im Elsass Erlebnis Akademie hat ihre Umsatz- und Ergebnisprognose für 2026e nach unten korrigiert. Obwohl sich die Geschäftsentwicklung seit Beginn des dritten Quartals nach Unternehmensangaben spürbar verbessert hat und die monatlichen Umsätze seit Juli wieder über den jeweiligen Vorjahreswerten liegen, konnte der in den ersten sechs Monaten ertragsseitig entstandene Rückstand während der saisonal bedeutenden Sommermonate nicht kompensiert werden. Nach vorläufigen Zahlen erhöhte sich der Konzernumsatz in den ersten neun Monaten 2026 lediglich um 1,5% auf EUR 19,7 Mio. (Vj.: EUR 19,4 Mio.). Gleichzeitig verringerten sich das EBITDA auf EUR 4,6 Mio. von EUR 5,6 Mio. (-17,9% YoY) und das EBIT auf EUR 0,7 Mio. von EUR 1,7 Mio. (-58,8% YoY). Die EBITDA-Marge reduzierte sich damit deutlich auf 23,4% von 28,9% (-550 bps), während sich die EBIT-Marge auf 3,6% von 8,8% (-520 bps) mehr als halbierte. Die Ergebnisentwicklung verdeutlicht die ausgeprägte operative Hebelwirkung des Geschäftsmodells, bei dem ein wesentlicher Teil der Aufwendungen für Personal, Anlagenbetrieb, Instandhaltung und Verwaltung unabhängig vom tatsächlichen Besucheraufkommen anfällt. Entsprechend können bereits vergleichsweise geringe Abweichungen gegenüber den geplanten Besucherzahlen erhebliche Auswirkungen auf die operative Profitabilität haben. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie, passen aber unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf EUR 8,80 von bislang EUR 10,60 je Aktie (Base-Case-Szenario) an.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: eak_UpdateReport20261117



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News