HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Beiersdorf auf 85 Euro halbiert und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Christoph Dolleschal will erst das erste Halbjahr 2027 abwarten für Belege für eine Kehrtwende der Hamburger zum Besseren, wie er am Dienstag schrieb. Hinzu komme erschwerend, dass diese Kehrtwende auf Kosten der Profitabilität des Nivea- und Tesa-Herstellers gehen dürfte. Mit Blick auf Tesa könne eine Angebotsknappheit an Memory-Chips das Geschäft mit Smartphones belasten./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000





© 2026 dpa-AFX-Analyser