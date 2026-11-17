Berlin (ots) -Mit 360 Personen aus dem In- und Ausland hat das erfolgreiche Forum Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung (BEBA) des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) in Berlin stattgefunden. Die Veranstaltung wurde aus Anlass des 175-jährigen Jubiläums der Berliner Feuerwehr in der Bundeshauptstadt durchgeführt. Das Forum bot 14 Vorträge, Workshops, eine Fachausstellung und Gelegenheit zum Austausch. Beiträge kamen auch aus Österreich und Polen.DFV-Vizepräsident Hermann Schreck würdigte die Arbeit der ehren- und hauptamtlich Engagierten: "Dieser Einsatz ist nicht selbstverständlich!". Er betonte die langjährige Zusammenarbeit von DFV und vfdb, die das bundesweit etablierte Forum zur größten Plattform zu diesem Thema gemacht hat. Im Rahmen der Veranstaltung überreichte er im Namen des DFV-Präsidenten die Silberne Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes an Frieder Kircher, Meike Maren Beinert und Wilhelm Deml. Sie wurden für ihr langjähriges und engagiertes Wirken in der Leitung des gemeinsamen "Ausschusses für Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe" von DFV und vfdb ausgezeichnet. Auch Robert Mayer, Präsident des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes, und vfdb-Generalsekretär Roman Peperhove ehrten die enge Zusammenarbeit.In der Ausschusssitzung vor dem Forum war eine neue Leitung des Facharbeitsgremiums gewählt worden, das unter anderem das Forum inhaltlich gestaltet. Bisher hatten Frieder Kircher (Berlin), Meike Maren Beinert (Niedersachsen) und Wilhelm Deml (Bayern) den Vorsitz inne. Die neue Leitung besteht nun aus Lars Inderthal (Hessen), Uwe Arnholt (Saarland) und Peter Seidel (Berlin).Bedeutung von Selbsthilfe und Resilienz betontIm Mittelpunkt des Forums standen aktuelle Ansätze aus Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Selbsthilfe. In seinem Impuls bei der Eröffnung betonte DFV-Ehrenmitglied Albrecht Broemme die Bedeutung von Selbsthilfe und Resilienz: Menschen müssten wissen, welchen Risiken sie ausgesetzt seien und was im Notfall zu tun sei. Brandschutzaufklärung müsse stärker in Bildung und Schule verankert werden. "Dafür braucht es die Zusammenarbeit aller Beteiligten - und Einsatzkräfte, die ihr Wissen auch im persönlichen Umfeld weitergeben", appellierte er."Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ist gelebte Prävention und ein wichtiger Bestandteil des Bevölkerungsschutzes", sagte Berlins Landesbranddirektor Prof. Dr. Karsten Homrighausen. Feuerwehren vermittelten nicht nur Kindern und Jugendlichen Wissen, sondern stärkten die Selbsthilfefähigkeit der gesamten Bevölkerung. Auch der Berliner Landesfeuerwehrverband (LFV) hatte zum Jubiläumsjahr passende Angebote veröffentlicht: Der LFV-Vorsitzende Sascha Guzy präsentierte ein Wimmelbuch und ein Feuerwehrspiel. "Sie alle vermitteln Wissen und Sicherheit", dankte er den in der Brandschutzerziehung und -aufklärung engagierten Menschen.Eine umfangreiche Fachausstellung ergänzte das Programm des Forums. Zu sehen war hier auch das elektrische Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeug der Berliner Feuerwehr.Nächstes Forum: 19. und 20. November 2027 in Regensburg (Bayern)Das nächste Forum findet am 19. und 20. November 2027 in Regensburg (Bayern) statt. Nachdem das Konzept für Berlin organisatorisch auf die vorhandenen Möglichkeiten angepasst worden war, kehrt die Fachveranstaltung nun zum gewohnten zeitlichen Ablauf zurück: Am 19. November gibt es die Eröffnung samt dem ersten Teil der Vorträge. Am 20. November folgt dann der zweite Teil der Vorträge; das Forum endet mittags.Freundliche Unterstützung erfuhr das Forum Brandschutzerziehung durch die Mercedes Benz AG. Bilder des Forums 2026 werden unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zur Verfügung gestellt. Informationen zur Arbeit des Ausschusses gibt es online unter https://www.feuerwehrverband.de/fachliches/fb/bebash/.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 030-28 88 48 823E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6392215