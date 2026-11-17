Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 74 auf 78 € angehoben. An der Einstufung ändert sich nichts, sie bleibt auf "Hold". Damit stellt sich die Frage: Reicht die erwartete Erholung bei Nivea aus, um die Aktie wieder interessant zu machen? Nivea soll sich erholen Analyst David Hayes hat seine Schätzungen nach dem jüngsten Quartalsbericht angepasst, sein Resümee lag am Dienstag vor. Kernpunkt seiner Argumentation ist die Marke Nivea, der er ...

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