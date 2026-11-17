Die Aktie von Asta Energy hat am Dienstag nach den Zahlen für die ersten drei Quartale einen weiteren Anlauf zur Erholung genommen. Nach einem anfänglichen Rutsch auf das tiefste Niveau seit zwei Wochen drehte das Papier im Tagesverlauf um bis zu 1,7% ins Plus, blieb damit aber ähnlich zögerlich wie schon am Vortag. Damit stellt sich die Frage: Trägt das operative Geschäft genug, um den Abwärtsdruck der vergangenen Wochen zu beenden? Kupfer trifft ...

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