Datum der Anmeldung:
13.11.2026
Aktenzeichen:
B9-113/26
Unternehmen:
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (D); Erwerb von 49% der Geschäftsanteile an der BMS Corporate Solutions GmbH (D)
Produktmärkte:
Entwicklungs- und Beratungsleistungen betreffend Anwendungssoftware (Firmenkundenberatung)
13.11.2026
Aktenzeichen:
B9-113/26
Unternehmen:
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (D); Erwerb von 49% der Geschäftsanteile an der BMS Corporate Solutions GmbH (D)
Produktmärkte:
Entwicklungs- und Beratungsleistungen betreffend Anwendungssoftware (Firmenkundenberatung)
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