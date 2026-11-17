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Aperol vereint Fußballfans als offizieller Spritz-Partner der UEFA EURO 2028



17.11.2026 / 12:35 CET/CEST

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Die legendäre Aperitif-Marke der Campari Group bringt ihre "orange Welle" zum wichtigsten nationalen Fußballturnier Europas MAILAND, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- Aperol, der Inbegriff des italienischen Aperitifs, wird im Rahmen der ersten Partnerschaft der Campari Group mit der UEFA zum offiziellen Spritz-Partner der UEFA EURO 2028. Als Ausdruck der ansteckenden Freude und Geselligkeit, die Aperol auszeichnen, rückt diese Partnerschaft die Marke ins Herz eines der weltweit bedeutendsten Gemeinschaftserlebnisse und bietet Aperol eine natürliche Bühne, um während des gesamten Turniers mit den Fans in Kontakt zu treten. Die Zusammenarbeit erstreckt sich über die europäischen Qualifikationsspiele und die UEFA EURO 2028. Die UEFA EURO 2028, bei der 24 Nationalmannschaften 51 Spiele in neun Stadien im Vereinigten Königreich und in Irland bestreiten, bietet Aperol eine leistungsstarke Plattform, um die Relevanz der Marke in wichtigen europäischen Märkten und darüber hinaus zu vertiefen und weiter auszubauen. Die Partnerschaft erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Aperol seinen Status als globale Ikone der italienischen Aperitivo-Kultur festigt - gestützt auf eine unverwechselbare Mischung aus Geselligkeit, italienischem Flair und dem legendären Aperol Spritz, dessen jährlicher Absatz innerhalb von zwanzig Jahren von etwa 60 Millionen auf 1,5 Milliarden gestiegen ist[1]. Diese wachsende internationale Bedeutung spiegelt sich in der starken Position der Marke in den wichtigsten Märkten wider: Aperol Spritz ist die Nummer 1 unter den Spritz- und Cocktailgetränken in Italien[2] und der meistservierte Cocktail in Gastronomiebetrieben in ganz Großbritannien[3], während Aperol in mehreren Märkten, darunter Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz, als internationale Spirituosenmarke Nummer 1 rangiert.[4] Die nächste Wachstumsphase wird zudem durch die Erweiterung des Sortiments um neue Formate unterstützt, darunter "Aperol Spritz On Tap", "Aperol Spritz Ready to Serve" und "Aperol Spritz Ready to Drink", die darauf abzielen, die Bandbreite der Anlässe und Umgebungen zu erweitern, in denen Verbraucher einen Aperol Spritz genießen können. "Diese Partnerschaft verkörpert unser Ziel 'Unlocking Human Connections' auf einer globalen Bühne zu fördern, die Millionen von Fans vereint.", sagte Simon Hunt, CEO der Campari Group. "Als unsere erste große internationale Fußballpartnerschaft und unser allererstes Sponsoring mit der UEFA bietet die UEFA EURO 2028 Aperol eine außergewöhnliche Gelegenheit, ein breites Publikum anzusprechen und das Bestreben der Marke zu unterstützen, ihre Präsenz durch unsere neuen Formate auszubauen und neue Anlässe zu erschließen." Seit 1919 prägt Aperol das italienische Aperitivo-Ritual: ein Moment, um sich zu entspannen, mit Freunden in Kontakt zu treten und die Freude am Zusammensein zu genießen. Heute gilt der Aperol Spritz international als Symbol dieses gesellschaftlichen Rituals, das Menschen auf Piazzas, auf Terrassen und an Treffpunkten auf der ganzen Welt zusammenbringt. "Alle vier Jahre verwandelt sich Europa für einige Wochen in eine riesige Terrasse. Die UEFA EURO ist eines der wenigen Ereignisse, die einen ganzen Kontinent vereinen können. Die Menschen versammeln sich auf Plätzen, in Bars und zu Hause. Sie feiern und teilen Erinnerungen, die noch lange nach dem Schlusspfiff anhalten", kommentierte Thomas Moradpour, Chief Marketing Officer der Campari Group. "Aperol Spritz ist mittlerweile weit mehr als nur Aperitivo und sonnige Terrassen. Es ist eines der prägenden gesellschaftlichen Rituale des modernen Europas - Menschen zusammenzubringen, dafür stehen wir. Deshalb passen Aperol Spritz und die UEFA EURO so gut zusammen. Bei beiden geht es darum, Momente der Freude und des Zusammenseins in außergewöhnlichem Ausmaß zu schaffen." Guy-Laurent Epstein, Marketing Executive Director der UEFA, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Campari Group und heißen deren Kultmarke Aperol als offiziellen Sponsor der UEFA EURO 2028 und der europäischen Qualifikationsspiele willkommen. Die UEFA EURO ist weit mehr als nur ein Fußballturnier; sie ist ein Fest, das Menschen durch unvergessliche gemeinsame Erlebnisse zusammenbringt. Die langjährige Fähigkeit von Aperol, Momente der Verbundenheit und Geselligkeit zu schaffen, macht die Marke zu einer natürlichen Ergänzung für unsere Veranstaltungen, und wir freuen uns darauf, gemeinsam ein unvergessliches Turnier zu gestalten." Aperol wird die Partnerschaft durch eine Reihe lebendiger Erlebnisse und Aktionen zum Leben erwecken, die darauf ausgelegt sind, Verbrauchern im gesetzlichen Mindestalter für den Alkoholkonsum mehr Gelegenheiten zu bieten, sich im Rahmen des Turniers zu treffen, Kontakte zu knüpfen und zusammenzukommen, wodurch gemeinsame Momente noch unvergesslicher werden. Weitere Einzelheiten zur UEFA EURO 2028-Kampagne von Aperol, zu den Erlebnissen und Verbraucheraktionen werden im Vorfeld des Turniers bekannt gegeben. Im Rahmen des kontinuierlichen Engagements der Campari Group für einen verantwortungsvollen Alkoholkonsum werden alle Initiativen darauf ausgerichtet sein, hochwertige Erlebnisse zu schaffen, die einen maßvollen Genuss fördern und sinnvolle Verbindungen zwischen volljährigen Verbrauchern stärken. [1] Quelle: Präsentation zum Strategietag der Campari Group 2025

[2] Quelle: BVA Doxa. Basierend auf dem Cocktailkonsum in den letzten drei Monaten, insgesamt und im Rahmen des Aperitifs, anhand einer Liste von 34 Cocktails. Die Untersuchung wurde von April bis Mai 2025 unter einer Stichprobe von 2.000 Verbrauchern im Alter von 18 bis 55 Jahren durchgeführt, die in den vorangegangenen drei Monaten alkoholhaltige Cocktails konsumiert hatten.

[3] Quelle: Basierend auf Daten des NIQ CGA Volume Pool. GB im "Mixed Drinks Report" für den Gastronomiebereich (Kategorie Cocktails). 52-Wochen-Zeitraum endend am 21.03.2026. © 2026 The Nielsen Company (Europe) Sarl.

[4] Quelle: IWSR, International Spirit Brand Vol & Val, YTD April 2026. Informationen zur CAMPARI GROUP Die Campari Group ist ein bedeutender Akteur in der globalen Spirituosenbranche und verfügt über ein Portfolio von über 50 Premium- und Super-Premium-Marken, das von Aperitifs - darunter Kultmarken wie Aperol und Campari - über Agaven-Spirituosen wie Espolòn-Tequila bis hin zu Whiskeys und Rum mit Wild Turkey und Wray&Nephew Overproof sowie Cognac und Champagner wie Courvoisier und Grand Marnier reicht. Die im Jahr 1860 gegründete Campari Group ist eines der am schnellsten wachsenden globalen Spirituosenunternehmen und unangefochtener Marktführer in der Kategorie der Aperitifs. Das Unternehmen verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und ist in über 190 Ländern weltweit vertreten, wobei es in Europa und Amerika führende Marktpositionen einnimmt. Die Campari Group mit Hauptsitz in Mailand, Italien, ist weltweit an 21 Produktionsstandorten tätig und verfügt über ein eigenes Vertriebsnetz in 27 Ländern. Die Campari Group beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter. Die Aktien der Muttergesellschaft Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der italienischen Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.camparigroup.com/en . Bitte genießen Sie unsere Marken verantwortungsbewusst. Informationen zu APEROL Aperol ist der perfekte Aperitif: leuchtend orangefarben, alkoholarm, aber mit einem reichhaltigen, komplexen Geschmack, der aus der Aufgussmischung hochwertiger Kräuter und Wurzeln stammt. Aperol wurde von den Brüdern Barbieri kreiert und 1919 auf der Internationalen Messe in Padua vorgestellt. Schon bald entwickelte er sich zu einem der beliebtesten Aperitifs der Italiener und erobert nun die Welt im Sturm. Das Originalrezept ist unverändert geblieben und wird bis heute geheim gehalten. Nach dem offiziellen Rezept der IBA (International Bartender Association) mit Prosecco, einem Schuss Sodawasser und Aperol gemischt, entsteht der perfekte Aperitif: der Aperol Spritz, der Inbegriff eines geselligen Signature-Drinks. Aperol ist ein soziales Bindeglied, eine universelle Sprache, die Menschen zusammenbringt. Informationen zur UEFA Die UEFA ist der Dachverband des europäischen Fußballs und eine gemeinnützige Organisation, die den beliebtesten Sport der Welt unterstützt und sicherstellt, dass er auf allen Ebenen in ihren 55 Mitgliedsverbänden weiterhin floriert. Im Rahmen ihres Engagements investiert die UEFA 97,5 % ihrer Einnahmen in fußballbezogene Aktivitäten, Projekte und Initiativen, die die kontinuierliche Entwicklung des Profi-Fußballs bei Männern und Frauen sowie des Jugend-, Breitensport- und Futsal-Fußballs gewährleisten. http://www.camparigroup.com/en

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