FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem fairen Aktienwert von 82 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Peter Spengler attestierte dem Einbecker Saatgutzüchter einen wachsenden Umsatz und ein starkes Ergebnis im Segment Getreide. Mit Blick auf den Aufbau des Segments Gemüse lägen die langfristigen Züchtungsprogramme im Plan, so der Experte am Dienstag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 11:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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