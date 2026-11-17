Im Vorfeld des APEC-Gipfels der Wirtschaftsführer in Shenzhen veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem Chinas Bemühungen als Gastgeberland für das Jahr 2026 zur Förderung regionaler Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit hervorgehoben wurden. Der Artikel untersucht, wie China konkret dazu beiträgt, die wirtschaftlichen Beziehungen zu vertiefen, Entwicklungsmöglichkeiten zu erweitern und den gemeinsamen Wohlstand im asiatisch-pazifischen Raum zu fördern.

SHENZHEN, China, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laut Angaben der Zollbehörde von Shenzhen beliefen sich die Importe und Exporte der Stadt mit anderen Volkswirtschaften der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) in den ersten drei Quartalen des Jahres 2026 auf 3,23 Billionen Yuan (484,2 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht und den höchsten Wert unter den Städten auf dem chinesischen Festland darstellt.

Die Stadt wird am 18. und 19. November das diesjährige APEC-Treffen der Wirtschaftsführer ausrichten. Damit ist China bereits zum dritten Mal Gastgeber dieser Veranstaltung. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird den Vorsitz der Sitzung führen und eine Rede halten, wie das chinesische Außenministerium am Freitag bekannt gab. Er wird zudem eine Grundsatzrede auf dem APEC-CEO-Gipfel halten, der am 17. und 18. November in Shenzhen stattfindet.

Unter dem Motto "Aufbau einer asiatisch-pazifischen Community für gemeinsamen Wohlstand" hat das diesjährige APEC-Treffen drei Schwerpunkte festgelegt: Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit.

Offenheit schafft Chancen über Grenzen hinweg

"Chinas Tür zur Welt wird sich nicht schließen; sie wird sich vielmehr immer weiter öffnen", erklärte Präsident Xi und bekräftigte damit das Bekenntnis des Landes zu einer Öffnung auf hohem Niveau sowie zur Schaffung neuer Chancen für den asiatisch-pazifischen Raum und die Welt durch die Modernisierung Chinas.

China erweitert den Marktzugang, öffnet weitere Sektoren für ausländische Investitionen und verbessert sein Geschäftsumfeld. Die wachsenden Handels- und Investitionsbeziehungen zu regionalen Partnern fördern zudem die lokale Fertigungsindustrie, die Beschäftigung und die Lieferketten.

In Thailand verfügt das im Juli 2024 in Betrieb genommene Werk von BYD in Rayong über eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Fahrzeugen, wobei mehr als 90 % der Belegschaft aus Thailand stammen. In Indonesien hat SAIC-GM-Wuling (SGMW) über 20.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze vor Ort geschaffen und Kooperationen mit mehr als 100 lokalen Zulieferern geschlossen, wodurch die Modernisierung und Weiterentwicklung der indonesischen Automobilindustrie vorangetrieben wurde.

Diese Geschäftsbeziehungen sind Teil umfassenderer Bemühungen zur Vertiefung der regionalen wirtschaftlichen Integration. China setzt sich für die qualitativ hochwertige Umsetzung der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) ein, strebt den Beitritt zum Umfassenden und Fortschrittlichen Vertrag über die Transpazifische Partnerschaft (CPTPP) und zum Vertrag zur digitalen Wirtschaft (DEPA) an und unterstützt die Freihandelszone Asien-Pazifik (FTAAP), deren Initiative in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert.

Benjamin Rae, leitender Ökonom im Büro des Koordinators der Vereinten Nationen in China, erklärte, Chinas Öffnung schaffe durch stärkere Produktionsnetzwerke und den Zugang zu seinem wachsenden Markt Chancen für regionale Partner. Zudem trägt dies dazu bei, die regionale Zusammenarbeit über den Warenhandel hinaus in Richtung einer tiefergehenden Wertschöpfung zu verlagern.

Prioritäten in praktische Zusammenarbeit umsetzen

Vor dem Hintergrund von Handelsspannungen, Störungen in den Lieferketten und einem schleppenden globalen Wachstum hat China gemeinsam mit den APEC-Mitgliedern daran gearbeitet, die drei Prioritäten durch mehr als 300 Treffen und Events in diesem Jahr in konkrete Kooperationsergebnisse umzusetzen.

Bei einem Treffen der Handelsminister im Mai in Suzhou einigten sich die APEC-Volkswirtschaften darauf, den papierlosen Handel und die grenzüberschreitende Anerkennung elektronischer Handelsdokumente zu fördern. Im Rahmen eines Folgegesprächs in Dalian kamen Vertreter von Regierungen und Unternehmen zusammen, um rechtliche und technische Hindernisse für deren Einsatz zu erörtern. Auf dem hochrangigen APEC-Forum zum Thema KI, das im Juli in Chengdu stattfand, wurde eine gemeinsame Erklärung zu den Themen KI-Sicherheit, verantwortungsvolle Anwendungen und Kapazitätsaufbau verabschiedet. Im Juli einigten sich die APEC-Forstminister in Shenzhen darauf, die nachhaltige Waldbewirtschaftung zu stärken und den illegalen Holzeinschlag zu bekämpfen.

"Je rauer die See, desto mehr müssen wir an einem Strang ziehen", erklärte Xi und forderte die APEC-Mitglieder auf, sich für eine offene Entwicklung einzusetzen, Chancen zu teilen und eine für alle vorteilhafte und inklusive wirtschaftliche Globalisierung zu fördern.

Josef Gregory Mahoney, Professor für Politik und internationale Beziehungen an der East China Normal University, griff auf die Geschichte des Pazifikraums zurück, um die Bedeutung offener regionaler Beziehungen hervorzuheben. "Das Meer hatte zwar Rivalen, aber niemals Mauern", sagte er. "Wohlstand entstand dadurch, dass Grenzen überschritten wurden, nicht dadurch, dass man sie bewachte."

Der Professor warnte davor, dass eine Konfrontation zwischen den Blöcken die durch den Handel eng miteinander verflochtenen Volkswirtschaften dazu zwingen könnte, Partei zu ergreifen, was die Kosten in die Höhe treiben und die Lieferketten stören würde.

Auf die APEC-Volkswirtschaften entfallen etwa die Hälfte des weltweiten Handels, über 60 % des globalen BIP und etwa 40 % der Weltbevölkerung. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der APEC in Shenzhen treffen, werden ihre Entscheidungen weit über die Region hinaus Auswirkungen haben und maßgeblich beeinflussen, wie die Volkswirtschaften globale Herausforderungen bewältigen und durch Offenheit, Innovation und Zusammenarbeit gemeinsamen Wohlstand anstreben.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-13/How-can-Asia-Pacific-prosper-through-openness-innovation-cooperation-1S23K5JTsqc/p.html

Kontakt: CGTN Digital, Jiang Simin, Jiang.simin@cgtn.com