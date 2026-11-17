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DAX korrigiert nach dem Allzeithoch bei 27.000 PunktenNoch in der vergangenen Woche hatte der DAX mit 27.001,67 Punkten einen neuen historischen Höchststand erreicht. Der kurze Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 27.000 Punkten führte jedoch zu keinen nachhaltigen Anschlusskäufen. Stattdessen setzte unmittelbar eine Korrektur ein, die sich mit der Schwäche an den amerikanischen Aktienmärkten beschleunigte.Besonders auffällig ist dabei die unterschiedliche Entwicklung von DAX und Nasdaq. Während der deutsche Leitindex zuletzt noch neue Rekorde markierte, befand sich der Nasdaq bereits seit mehreren Wochen in einer ausgeprägten Korrektur. Die zwischenzeitliche Erholung nach den US-Zwischenwahlen konnte daran wenig ändern.Mit dem Rückgang unter wichtige kurzfristige Unterstützungen hat sich auch im DAX die Marktstruktur verändert. Aufeinanderfolgende tiefere Hochpunkte und neue Tagestiefs sprechen für einen kurzfristig intakten Abwärtstrend. Für das Daytrading bedeutet dies, dass Erholungen zunächst als Gegenbewegungen innerhalb dieses Trends eingeordnet werden müssen.Gap-Analyse im DAX: Warum offene Kurslücken wichtig sindEin zentraler Bestandteil der Analyse ist die Betrachtung der Kurslücken im Xetra-Handel zwischen 9.00 und 17.30 Uhr. Solche Gaps entstehen, wenn der Markt deutlich oberhalb oder unterhalb des vorherigen Schlusskurses eröffnet. Besonders nach starken Kursbewegungen können diese Bereiche wichtige Orientierungsmarken für kurzfristig agierende Marktteilnehmer darstellen.Nach dem Rekordhoch bei 27.000 Punkten begann der DAX zunächst, eine zuvor entstandene Aufwärtskurslücke zu schließen. Der anschließende Handelstag war von einer Seitwärtsbewegung geprägt, bevor sich die Handelsspanne schließlich auf der Unterseite auflöste.Der Schlusskurs außerhalb dieser Konsolidierungszone lieferte ein weiteres Signal für die Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Aus der Höhe der vorherigen Handelsspanne ließ sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 26.460 bis 26.470 Punkten ableiten, das anschließend unterschritten wurde.Mit dem schwachen Handelsstart entstand zugleich eine neue Abwärtskurslücke. Damit verlagerte sich der charttechnische Fokus auf ältere, noch nicht vollständig geschlossene Gaps unterhalb des aktuellen Kursniveaus.Gap-Close bei 26.267 Punkten als mögliches KurszielBesondere Aufmerksamkeit erhält eine noch offene Kurslücke mit einer relevanten Xetra-Schlusskursmarke bei 26.267,90 Punkten. Im Livetrading wird dieser Bereich als mögliches technisches Ziel der laufenden Abwärtsbewegung identifiziert.Ein Gap-Close ist allerdings kein Automatismus. Entscheidend sind die aktuelle Marktstruktur, das Handelsvolumen und die zeitliche Nähe der Kurslücke. Während jüngere Gaps häufig von kurzfristigen Marktteilnehmern beobachtet werden, verlieren weit zurückliegende Kurslücken im Intraday-Handel häufig an Bedeutung.Für bestehende Short-Positionen kann die Region um 26.267 Punkte deshalb als Orientierung für die Gewinnmitnahme oder das Nachziehen von Stopps dienen. Voraussetzung bleibt, dass der übergeordnete Abwärtstrend intakt ist.Trendhandel oder Gegenbewegungen innerhalb eines Abwärtstrends nutzen?Obwohl die kurzfristige Richtung im DAX abwärtsgerichtet war, ergab sich am Vormittag eine interessante Long-Gelegenheit. Der Ansatz bestand nicht darin, einen vollständigen Trendwechsel vorherzusagen, sondern eine begrenzte technische Erholung innerhalb des bestehenden Abwärtstrends zu handeln.Bereits vor der Xetra-Eröffnung zeigte sich eine abwärtsgerichtete Trendlinie, die den Kursanstieg zunächst begrenzte. Der DAX scheiterte nach Handelsbeginn im Bereich von 26.430 bis 26.440 Punkten und markierte anschließend neue Tagestiefs.Erst nach einer Stabilisierung um 26.350 bis 26.360 Punkte verbesserte sich die Ausgangslage für einen möglichen Long-Trade. Im Fünf-Minuten-Chart bildeten sich kleinere Kerzenkörper und eine Kerze mit ausgeprägter unterer Lunte. Diese Entwicklung deutete darauf hin, dass der Verkaufsdruck kurzfristig nachlassen könnte.Das erste Ziel einer Gegenbewegung lag im Bereich von 26.400 Punkten. Darüber eröffnete sich die Möglichkeit, erneut die fallende Trendlinie um 26.420 Punkte anzulaufen.Live-Trade im DAX-Future bringt 48 Punkte GewinnDie konkrete Umsetzung erfolgte im DAX-Future. Der Einstieg wurde um 9:10 Uhr und 37 Sekunden bei 26.437 Punkten ausgeführt. Der Ausstieg erfolgte per Limit bei 26.485 Punkten. Damit erzielte die Position einen Kursgewinn von 48 Punkten.In der ergänzenden Betrachtung des CFD-Charts werden außerdem Teilgewinnmitnahmen im Bereich von 26.407 Punkten und der abschließende Ausstieg bei rund 26.420 Punkten erläutert. Die unterschiedlichen Kursniveaus ergeben sich aus der Darstellung verschiedener Handelsinstrumente.Entscheidend für die Handelsentscheidung war die Kombination aus einer kurzfristigen Bodenbildung, dem Kerzenbild und einem klar definierten Kursziel. Der Einstieg erfolgte bewusst nicht am absoluten Tagestief. Stattdessen wurde zunächst abgewartet, bis sich eine belastbarere Marktstruktur für die Gegenbewegung zeigte.Auch der Ausstieg erfolgte nicht am höchstmöglichen Kurs. Der Trade wurde entsprechend dem zuvor festgelegten Handelsplan abgeschlossen. Im weiteren Verlauf testete der DAX erneut tiefere Kursniveaus und bestätigte damit den weiterhin bestehenden Abwärtstrend.Ein-Minuten- und Fünf-Minuten-Chart im ZusammenspielEin wichtiger Bestandteil der Handelsmethodik ist die parallele Beobachtung unterschiedlicher Zeiteinheiten. Der Ein-Minuten-Chart dient vor allem dem präzisen Timing von Ein- und Ausstiegen. Im Fünf-Minuten-Chart lassen sich dagegen die übergeordnete Kerzenstruktur, Unterstützungen und mögliche Umkehrformationen besser beurteilen.Gerade beim Handel gegen einen bestehenden Trend ist diese Unterscheidung wesentlich. Eine einzelne positive Minutenkerze reicht nicht aus, um bereits von einer nachhaltigen Stabilisierung auszugehen. Erst mehrere bestätigende Signale erhöhen die Aussagekraft eines möglichen Setups.Das Livetrading zeigt zudem, dass eine Gegenbewegung von 20 bis 50 Punkten durchaus handelbar sein kann, ohne dass der Markt seinen übergeordneten Trend beendet. Entscheidend ist, die Erwartungen an die tatsächliche Marktstruktur anzupassen.Nvidia-Quartalszahlen erhöhen das Risiko an der Wall StreetNeben der DAX-Chartanalyse stehen die bevorstehenden Quartalszahlen von Nvidia im Mittelpunkt. Der Halbleiterkonzern besitzt aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und seiner Gewichtung in wichtigen Aktienindizes erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der amerikanischen Technologiebörse.Im Webinar wird der starke Rückgang des Börsenwerts thematisiert. Die hohe Bedeutung von Nvidia für institutionelle Portfolios kann dazu führen, dass größere Kursverluste zusätzliche Umschichtungen und Risikoreduzierungen auslösen.Besonders kritisch ist der Handel unmittelbar vor und nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen. Außerhalb der regulären Handelszeiten ist die Liquidität häufig geringer, während starke Kursbewegungen auftreten können. Diese Schwankungen übertragen sich regelmäßig auch auf die Nasdaq-Futures.Andreas Bernstein empfiehlt deshalb, nicht unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung auf eine bestimmte Kursrichtung zu spekulieren. Stattdessen bietet es sich an, zunächst die Marktreaktion abzuwarten und anschließend neue charttechnische Strukturen zu analysieren.US-Inflation und Zinserwartungen bleiben BelastungsfaktorenZusätzliche Unsicherheit entsteht durch die Entwicklung der amerikanischen Inflation. Sowohl Verbraucher- als auch Erzeugerpreise hatten zuletzt einen erneuten Anstieg gezeigt. Im Webinar wird deshalb eine mögliche weitere Straffung der US-Geldpolitik diskutiert.Steigende Zinserwartungen können insbesondere hoch bewertete Technologieunternehmen belasten. Für die kurzfristige Entwicklung von Nasdaq und DAX bleibt deshalb neben den Unternehmenszahlen auch die geldpolitische Perspektive ein wichtiger Einflussfaktor.Fazit: Erfolgreiches Daytrading benötigt keinen perfekten EinstiegDas aktuelle DAX-Livetrading verdeutlicht, wie sich auch in einem ausgeprägten Abwärtstrend kurzfristige Handelsgelegenheiten auf der Long-Seite ergeben können. Voraussetzung ist eine klare Trennung zwischen übergeordneter Trendrichtung und kurzfristiger Gegenbewegung.Die Kombination aus Gap-Analyse, Trendlinien, Kerzenformationen und mehreren Zeiteinheiten bildete die Grundlage für den vorgestellten Future-Trade mit 48 Punkten Gewinn. Dabei stand nicht das Erreichen des absoluten Tief- oder Hochpunkts im Vordergrund, sondern die konsequente Umsetzung eines nachvollziehbaren Handelsplans.Mit dem weiterhin offenen Gap im Bereich von 26.267 Punkten und den bevorstehenden Nvidia-Quartalszahlen bleiben wichtige Orientierungspunkte für die nächsten Handelstage bestehen. Gerade in einem volatilen Marktumfeld sind ein diszipliniertes Risikomanagement und die konsequente Einhaltung der eigenen Handelsregeln entscheidend.