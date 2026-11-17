Böblingen (ots) -Gesünder leben, bewusster essen, mehr bewegen: Für die meisten Menschen gehört die eigene Gesundheit zu den wichtigen Zielen im Alltag. Eine repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag von Wörwag Pharma zeigt jedoch, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit oft eine Lücke liegt. Zwar geben 77 Prozent der Befragten an, konsequent oder zumindest meistens auf ihre Gesundheit zu achten.Gleichzeitig zählen Stress, Zeitdruck, Schlaf- und Bewegungsmangel zu den größten gesundheitlichen Belastungen. Nicht nur der Alltag scheint einer gesunden Lebensweise im Weg zu stehen. Oft fehlt auch das Wissen über Zusammenhänge im Körper. Besonders deutlich zeigt sich das bei der Leber: Obwohl sie für den Stoffwechsel und auch für die Herzgesundheit von zentraler Bedeutung ist, haben sie viele Menschen kaum im Blick.Die Leber bleibt oft unbeachtetWährend Herz, Verdauung oder Immunsystem für viele Menschen selbstverständlich zum Thema Gesundheit gehören, spielt die Leber im Gesundheitsbewusstsein kaum eine Rolle. Auf die Frage, welches Organ sie besonders im Blick haben, gaben lediglich fünf Prozent der Befragten die Leber an. Gleichzeitig fühlen sich 41 Prozent über ihre Funktionen nicht ausreichend informiert. Dabei übernimmt die Leber zahlreiche zentrale Aufgaben: Sie ist die größte Stoffwechselzentrale des Körpers und reguliert unter anderem den Fettstoffwechsel, den Zuckerstoffwechsel, die Energieproduktion und übernimmt wichtige Entgiftungsaufgaben. Forschende betrachten die Leber heute als wichtigen Faktor für die Gesundheit des gesamten Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Systems [1].Herz, Leber, Fettstoffwechsel - vielen fehlt der Blick aufs GanzeDie Umfrage zeigt, dass dieses Wissen bei vielen noch nicht verankert ist. Nur 45 Prozent erkennen Herz, Leber und Fettstoffwechsel als miteinander verbundenes System. Mehr als ein Drittel der Befragten kennt diese Zusammenhänge nicht oder hat sich darüber bislang keine Gedanken gemacht. Dabei weisen neuere Erkenntnisse darauf hin, dass diese Körperfunktionen eng miteinander verknüpft sind: Gerät ein Bereich unter Druck, kann dies auch Auswirkungen auf die anderen haben [2]. Kommt das Zusammenspiel etwa durch Bewegungsmangel oder ungünstige Ernährungsgewohnheiten aus dem Gleichgewicht, können mehrere Funktionen gleichzeitig betroffen sein.Zwischen guten Vorsätzen und stressigem AlltagDass Gesundheitsziele nicht immer umgesetzt werden, überrascht wenig. Als größte Belastungen nennen die Befragten Stress und Zeitdruck (50 Prozent), Schlafmangel (42 Prozent), Bewegungsmangel (39 Prozent) sowie ungünstige Ernährungsgewohnheiten (26 Prozent). Ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung und ausgewogener Ernährung bildet jedoch eine wichtige Grundlage, um die Gesundheit langfristig zu erhalten. Eine gezielte Ergänzung ausgewählter natürlicher Substanzen kann diese Maßnahmen unterstützen.Gezielte Unterstützung für Herz, Leber und FettstoffwechselFür viele Verbraucherinnen und Verbraucher gehören Nahrungsergänzungsmittel bereits zum Alltag. Laut Umfrage nehmen 61 Prozent entsprechende Produkte ein, weitere 18 Prozent können es sich vorstellen. Mehr als 90 Prozent der Verwenderinnen und Verwender von Nahrungsergänzungsmitteln sehen diese als aktive Unterstützung ihrer Gesundheit an, wobei sie großen Wert auf die richtige Auswahl (93 Prozent) und die Apothekenempfehlung (64 Prozent) legen. Eine apothekenexklusive Nährstoffkombination, die gezielt auf das Zusammenspiel von Herz [3], Leber [4] und Fettstoffwechsel [5] ausgerichtet ist, steht mit dem neu entwickelten Lagosa Triplex zur Verfügung.* Die innovative Formel kombiniert erstmals Omega-3-Fettsäuren, Cholin und Mariendistel in einem Produkt. Die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei [3,6]. Cholin unterstützt die Erhaltung einer normalen Leberfunktion sowie einen normalen Fettstoffwechsel [7]. Ergänzt wird die Formel durch den Pflanzenkomplex Silymarin aus der Mariendistel.Weitere Informationen zur Umfrage:Die Ergebnisse basieren auf einer repräsentativen Online-Befragung von Ipsos im Auftrag von Wörwag Pharma unter 1.081 Erwachsenen in Deutschland zu Wissen, Einstellungen und Alltagsrealitäten rund um Herz-, Leber- und Stoffwechselgesundheit.Weitere Informationen zur Umfrage: https://www.lagosa-triplex.de/gesund-leben/umfrage*Produktinformation:Mit Lagosa Triplex wurde eine wissenschaftlich fundierte Nährstoff-Kombination entwickelt, die gezielt Herz [3], Leber [4] und Fettstoffwechsel [5] unterstützt. Die innovative Formel kombiniert erstmals Omega-3-Fettsäuren, Cholin und Mariendistel in einem Produkt. Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei [3,6]. Cholin unterstützt die Erhaltung einer normalen Leberfunktion sowie einen normalen Fettstoffwechsel [7]. Ergänzt wird die Formel durch den Pflanzenextrakt aus der Mariendistel (Silybum marianum): Ihre Samen enthalten den Pflanzenkomplex Silymarin, der seit Jahrhunderten angewendet wird [8]. Das Besondere an der Rezeptur: In dieser Kombination kann der Körper das Silymarin 8,6 mal besser aufnehmen als aus herkömmlichen Mariendistel-Präparaten [9]. Auch die enthaltenen Omega-3-Fettsäuren sind für den Körper sehr gut verfügbar [10]. Lagosa Triplex Kapseln sind exklusiv in Apotheken erhältlich.Weitere Informationen zum Produkt: www.lagosa-triplex.deKompetenz in BiofaktorenLagosa Triplex wurde von Wörwag Pharma entwickelt - einem Familienunternehmen aus Böblingen. Das seit mehr als 50 Jahren etablierte Unternehmen ist weltweiter Experte für Biofaktoren. Dazu zählen Vitamine, Mineralstoffe, vitaminähnliche Substanzen und Pflanzenstoffe. Der Anspruch des Unternehmens ist, natürliche Lösungen gegen Zivilisationskrankheiten unserer Zeit anzubieten - auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und höchster pharmazeutischer Qualitätsstandards.Weitere Informationen zum Unternehmen: www.woerwagpharma.deQuellen:[1] Zheng H, et al. Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease and cardiovascular risk: a comprehensive review Cardiovasc Diabetol. 2024 Sep 28;23(1):346.[2] Goodheart et al. Hepatic steatosis as a central player in the liver-cardiovascular-metabolic syndrome. Heart, Lung and Circulation, 2025[3] Die Omega-3 Fettsäuren EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 250 mg EPA und DHA ein.[4] Cholin trägt zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion bei.[5] Cholin trägt zu einem normalen Fettstoffwechsel bei.[6] Mozaffarian D, Fish and n-3 fatty acids for the prevention of fatal coronary heart disease and sudden cardiac death Am J Clin Nutr. 2008 Jun;87(6):1991S-6S[7] Chai C, et al. Dietary choline intake and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in U.S. adults: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2017-2018; Eur J Clin Nutr. 2023; 77 (12):1160-1166[8] Federico A, et al. Silymarin/Silybin and Chronic Liver Disease: A Marriage of Many Years Molecules. 2017 Jan 21;22(2):191[9] 8,6-fach höhere Bioverfügbarkeit von Silybin im Vergleich zu normalem Silymarin-Extrakt. 8,59 (95% KI: 6,09-12,12). Engelhart-Jentzsch et al., Food Nutr Res. 2026 Jan 7;70:13256.[10] Ulven SM, et al., Metabolic effects of krill oil are essentially similar to those of fish oil but at lower dose of EPA and DHA, in healthy volunteers Springer 2011 Nov; 46(1): 37-46.Pressekontakt:Sophia Post: Tel.: +49 89 96086-378 / E-Mail: sophia.post@mwoffice.deSophie Schröter: Tel.: +43 664 889 22 519 / E-Mail: sophie.schroter@dentsu.comMW Office PRLeopoldstraße 15080804 MünchenOriginal-Content von: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43594/6392354