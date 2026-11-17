NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Oktober sei für die europäischen Fluggesellschaften sehr stark gewesen, schrieb Alex Irving am Montag. Nun beginne die Wintersaison mit hohen Kerosinpreisen, einem geringeren Geschäftsreiseaufkommen als üblich und der typischen saisonalen Abschwächung. Dennoch blickten die Fluggesellschaften optimistisch auf die kommenden Quartale. Die Trends für das vierte Quartal sähen stark aus, wobei die Lufthansa einen prozentual zweistelligen Anstieg ihres Umsatzes pro angebotener Sitzplatzkapazität und geflogenem Kilometer verzeichnen könnte./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:01 / UTC



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