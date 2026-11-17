Das Unternehmen setzt auf den Ausbau der kommerziellen Robotik, die Forschung und Entwicklung im Bereich humanoider Roboter sowie eine disziplinierte Cash-Generierung

SINGAPUR, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ("YYForce" oder das "Unternehmen"), ein Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Mitarbeiter im direkten Kundenkontakt, für Robotik und Gebäudemanagement, hat heute seine operativen Schwerpunkte in den Bereichen Personalbereitstellung, integriertes Facility Management und Robotik für gewerbliche Anwendungen dargelegt.

YYForce konzentriert sich auf die Optimierung der Personalbereitstellung und der Dienstleistungserbringung, nutzt seine Softwareplattformen zur Vereinfachung der täglichen Betriebsabläufe und prüft den Einsatz von Servicerobotern anhand ihrer Zuverlässigkeit, der Kundenbedürfnisse und der Betriebskosten.

"Unsere Kunden benötigen eine verlässliche Personalbereitstellung und zuverlässige Gebäudedienstleistungen", so Mike Fu, Vorstandsvorsitzender und CEO von YYForce. "Wir konzentrieren uns darauf, die Art und Weise, wie wir diese Dienstleistungen erbringen, zu verbessern und KI sowie Robotik dort einzusetzen, wo sie für die Kunden einen messbaren Unterschied bewirken können. Bei neuen Projekteinsätzen werden wir dieselbe Disziplin an den Tag legen wie bei der Kosten- und Betriebskapitalsteuerung."

Betriebliche Prioritäten

Personalbereitstellung und Facility Management. Verbesserung des Personaleinsatzes, der Servicequalität und der Kundenbetreuung in allen Kernbereichen des Betriebs.

Verbesserung des Personaleinsatzes, der Servicequalität und der Kundenbetreuung in allen Kernbereichen des Betriebs. Software für Personal- und Facility Management. Verwendung von YY Circle und Yolara AI zur Unterstützung der Personalzuordnung und -koordination im operativen Bereich sowie 24iFM zur Unterstützung des digitalen Immobilienmanagements.

Verwendung von YY Circle und Yolara AI zur Unterstützung der Personalzuordnung und -koordination im operativen Bereich sowie 24iFM zur Unterstützung des digitalen Immobilienmanagements. Robotik für gewerbliche Anwendungen. Ausweitung des Einsatzes und der Vermietung von Servicerobotern im Gastgewerbe und im Facility Management unter Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Integration und Einsatzkosten.

Ausweitung des Einsatzes und der Vermietung von Servicerobotern im Gastgewerbe und im Facility Management unter Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Integration und Einsatzkosten. Entwicklung humanoider Robotik. Entwicklung von Fähigkeiten für Aufgaben im Gastgewerbe und im Facility Management, bei denen humanoide Roboter mit den Teams vor Ort zusammenarbeiten könnten.

Entwicklung von Fähigkeiten für Aufgaben im Gastgewerbe und im Facility Management, bei denen humanoide Roboter mit den Teams vor Ort zusammenarbeiten könnten. Solide Finanzführung. Steuerung der Betriebskosten und des Betriebskapitals sowie Bewertung von Investitionen anhand der erwarteten operativen Geschäftsentwicklung und der prognostizierten Cashflow-Generierung.





Über YYForce Inc.

YYForce Inc. (NASDAQ: YFOR) ist ein Anbieter von KI-gestützten Personallösungen und integriertem Facility-Management, der in ganz Asien und darüber hinaus tätig ist. Angetrieben von seiner Mission, die Arbeit an vorderster Front durch KI, Robotik und integrierte Personallösungen zu transformieren, vereint das Unternehmen Menschen, intelligente Software und kommerzielle Robotik in einem vernetzten Ökosystem. Das Portfolio umfasst intelligente Personalvermittlung (YY Circle, Yolara AI), die Verwaltung digitaler Vermögenswerte (24iFM) sowie den Einsatz, das Leasing und die Wartung von Servicerobotern sowie die Entwicklung humanoider Roboter - mit Schwerpunkt auf den Bereichen Gastgewerbe, Facility Management, Einzelhandel, Logistik und anderen Branchen, in denen der direkte Kundenkontakt im Vordergrund steht. Geleitet von seiner Vision, die Zukunft der Arbeit so zu gestalten, dass Menschen und intelligente Technologien gemeinsam ihr Potenzial entfalten können, unterstützt YYForce Unternehmen, ihre Produktivität zu steigern, das tägliche Arbeitserlebnis zu verbessern und eine intelligentere, nachhaltigere Belegschaft aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yyforce.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Diese Aussagen beinhalten Erwartungen hinsichtlich der Strategie des Unternehmens, der Wachstumschancen, der technologischen Entwicklung, der Robotik und humanoider Anwendungen sowie der operativen Ziele. Begriffe wie "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "wird", "könnte" und ähnliche Formulierungen kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen, auch wenn nicht alle derartigen Aussagen diese Begriffe enthalten.

Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen wider und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der Kundennachfrage, des Wettbewerbs, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der technologischen Leistungsfähigkeit, der Implementierungskosten, von Umsetzungsrisiken und anderer Faktoren, die in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind - einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht auf Formular 20-F in seiner geänderten Fassung -, erheblich abweichen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass das Unternehmen seine Ziele erreichen wird. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren.

Investor Relations

YYForce Inc.

E-Mail: ir@yyforce.ai

Website: www.yyforce.ai