Original-Research: Delignit AG - von Montega AG



17.11.2026 / 14:32 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Delignit AG Unternehmen: Delignit AG ISIN: DE000A0MZ4B0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.11.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir

9M: TA treibt den Umsatz um +14%, Umsatzschätzung angehoben



Delignit hat vergangene Woche Zahlen zu den ersten neun Monaten 2026 vorgelegt. Der Umsatz lag im Q3 mit 16,6 Mio. EUR (+18,0% yoy) klar über dem Vorjahr, getragen von Technological Applications (TA). Das EBITDA fiel im saisonal schwachen Q3 mit 0,4 Mio. EUR (Vj. 0,9 Mio. EUR) dagegen deutlich niedriger aus. Die Guidance wurde bestätigt, wir heben unsere Umsatzschätzung an.



[Tabelle]



TA bleibt der Wachstumstreiber: Nach neun Monaten steigerte Delignit den Umsatz um +13,7% auf 54,4 Mio. EUR. Vom Konzernumsatzwachstum im Q3 stammt nach unserer Rechnung etwa die Hälfte aus...



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