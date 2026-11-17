Highlights

• Inturai hat eine Geschäftsvereinbarung mit einem südostasiatischen Betreiber von Pizza Hut-Restaurants unterzeichnet und die erste Implementierung in Angriff genommen.

• Die erste Implementierung umfasst eine kostenpflichtige Laufzeit von 12 Monaten, wobei sich die Kosten innerhalb der Zielpreisspanne des Unternehmens bewegen und im Voraus in Rechnung gestellt werden.

• Die Vereinbarung regelt die Preisgestaltung und die Rahmenbedingungen für zusätzliche Restaurants im landesweiten Netzwerk des Betreibers und stellt die Weichen für eine weitere Expansion des Unternehmens im Schnellrestaurantgeschäft.

Vancouver, British Columbia / 17. November 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass eine Software-as-a-Service-Geschäftsvereinbarung mit der Firma PH Restaurant Co., Ltd. ("PH Restaurant") unterzeichnet wurde. PH Restaurant ist der landesweite Betreiber von Pizza Hut-Restaurants im Königreich Kambodscha. Das Unternehmen hat bereits mit der ersten kostenpflichtigen Implementierung in einem Pizza Hut-Restaurant in Phnom Penh begonnen. Die Laufzeit beträgt 12 Monate und die Kosten bewegen sich innerhalb der Zielpreisspanne des Unternehmens. Die Vereinbarung regelt auch die Preisgestaltung und die Rahmenbedingungen für eine allfällige Erweiterung des Angebots auf zusätzliche Restaurants.

Das Unternehmen ist in jedem Restaurant für die Lieferung, Installation und Wartung seiner eigenen, energiesparenden Sensortechnik selbst verantwortlich. Es sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich, und die Installation ist in der Regel in weniger als zwei Stunden abgeschlossen. Ein webbasiertes Dashboard liefert den Restaurantteams Schätzungen zu den Gesamtbesucherzahlen, einmaligen Besuchern und Stammgästen. Das Premium-Insights-Paket bietet zusätzlich Informationen zur Verweildauer nach Zone, zu den Stoßzeiten, zur stündlichen Auslastung und zu Trends im zeitlichen Verlauf. Der Service verwendet keine Kameras, führt keine Personenermittlung durch, erstellt keine Bilder und sammelt keine personenbezogenen Daten.

Die Vereinbarung ist erweiterbar. Für jedes Restaurant gilt ab Inbetriebnahme eine eigene Laufzeit von 12 Monaten, wobei die Abonnementgebühren für die jeweilige Laufzeit im Voraus in Rechnung gestellt werden und sich das Abonnement anschließend fortlaufend verlängert. Die Preise für jedes zusätzliche Restaurant sind in der Vereinbarung festgelegt und bewegen sich innerhalb der Zielpreisspanne des Unternehmens. Durch Abschluss eines Zusatzvertrags kann PH Restaurant jeweils ein weiteres Restaurant hinzufügen. Für PH Restaurant besteht keine Verpflichtung, den Service auf weitere Restaurants auszudehnen. Es ist nicht zu erwarten, dass die Vereinbarung einen wesentlichen Einfluss auf den Umsatz des Unternehmens im laufenden Geschäftsjahr haben wird.

Stationäre Einzelhändler stehen unter dem Druck, die Kundenfrequenz in ihren Filialen mit der gleichen Präzision messen zu müssen wie im Online-Geschäft. Market.us schätzt den globalen Markt für Heatmap-Analysen zur Kundenfrequenz im Jahr 2026 auf 2 Mrd. USD, der bis zum Jahr 2035 auf rund 9,4 Mrd. USD anwachsen dürfte. Steigende Anforderungen an den Datenschutz veranlassen Betreiber dazu, auf unauffällige Sensorik zu setzen, die Betriebsdaten liefert, ohne dass eine Kameraüberwachung erforderlich ist.

Ed Clarke, CEO des Unternehmens, erklärt:

"Es handelt sich um eine bezahlte Implementierung im Rahmen einer Geschäftsvereinbarung bei einem landesweiten Betreiber einer weltweit bekannten Restaurantkette. Die Preise orientieren sich an unseren Zielpreisen für das Einzelhandelsgeschäft. In der Vereinbarung sind bereits die Preise für jedes zusätzliche Restaurant festgeschrieben, was uns bei PH Restaurant einen klar definierten Wachstumskurs ermöglicht. Wir werden diese Implementierung als Referenz für Schnellrestaurant- und Filialbetreiber in ganz Südostasien nutzen."

Mit der Implementierung wird die Technologie des Unternehmens in eines der größten Restaurantsysteme der Welt eingeführt. Wie der Konzern Yum! Brands, Inc. berichtet, waren im ersten Quartal 2026 weltweit rund 20.000 Pizza Hut-Restaurants, mehrheitlich über Franchiseverträge, in Betrieb. Das Unternehmen hat die besagte Vereinbarung nur mit PH Restaurant geschlossen und hat keine Vereinbarung mit dem Eigentümer der Marke Pizza Hut oder anderen Franchisenehmern abgeschlossen. Die bereits laufende, kostenpflichtige Implementierung im Pizza Hut-System dient dem Unternehmen als betriebliche Referenz für andere Schnellrestaurantbetreiber, auch andere Pizza Hut-Franchisenehmer.

Mit der Einzelhandelsanalyse erweitert das Unternehmen seine Plattform für räumliche Intelligenz um einen neuen Geschäftsbereich neben dem Gesundheits- und Verteidigungssektor. Der Dienst basiert auf derselben Sensorik wie die anderen Anwendungen des Unternehmens und ermöglicht dank seiner hardwarearmen Architektur die Ferninbetriebnahme und Fernwartung an den jeweiligen Standorten. Zu den Zielkunden im Einzelhandel zählen Filialbetreiber wie Restaurantketten, Convenience-Stores und Einkaufszentren.

Nach der ersten Implementierung wird das Unternehmen zusammen mit PH Restaurant an der Servicebereitstellung für weitere Restaurants arbeiten. Das Unternehmen hat die Absicht, die Implementierung als Referenz für seinen Markteinstieg im Einzelhandel zu nutzen und führt bereits Gespräche mit anderen Einzelhändlern in der Region.

Geschäftsbeziehung mit EuroSwiss Equity Group

Des Weiteren gibt das Unternehmen bekannt, dass eine Vereinbarung mit der Firma EuroSwiss Capital Partners Inc. ("Euroswiss") in der Schweiz geschlossen wurde, mit der sich das Unternehmen die Unterstützung von Euroswiss in Fragen der Geschäftsentwicklung, der Finanzberatung und der Internetstrategie sichert.

Im Rahmen der Vereinbarung bezahlt das Unternehmen der Firma Euroswiss im Voraus ein Honorar in Höhe von 60.000 CAD für eine Erstlaufzeit von sechs (6) Monaten. Nach der Erstlaufzeit kann die Vereinbarung erneuert und verlängert werden, sofern beide Vertragsparteien zustimmen.

Euroswiss ist eine namhafte Investor-Relations-Agentur mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz), die ein einzigartiges, auf die spezifischen Bedürfnisse von Junior-Bergbauunternehmen zugeschnittenes Investor-Relations-Programm anbietet. Der Agentur geht es vor allem um die Unterstützung durch vermögende Privatpersonen, Family Offices, institutionelle Investoren und Privatanleger sowie um die Kontaktaufnahme mit potenziellen Abnehmern. Euroswiss besitzt derzeit keine Aktienanteile am Unternehmen.

Ein Geschäftsführer von Euroswiss besitzt 1.165.000 Stammaktien und 800.000 Warrants, die zum Erwerb von Stammaktien des Unternehmens berechtigen. Euroswiss hat seine Geschäftsadresse in Sempacher Str. 15, 6003 Luzern, Schweiz. Kontaktperson ist Herr Jan-Eric Soetbeer [E-Mail: js@euroswiss.group, Telefon: 49-1523-4706173].

Über PH Restaurant Co., Ltd.

PH Restaurant Co., Ltd. ist eine im Königreich Kambodscha eingetragene Firma, die in ganz Kambodscha Pizza Hut-Restaurants betreibt.

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und trägt zur Transformation von Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Militär, Smart Homes und Industrieanwendungen bei. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com.

Ansprechpartner für Investoren

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Telefon: (+1) 604 339-0339

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen über den Erfolg der ersten Einführung, die Einbindung weiterer Restaurants im Rahmen der Vereinbarung, die Nutzung der Einführung als Referenz bei anderen Betreibern sowie Gespräche mit anderen Einzelhandelsbetreibern. Sie basieren auf Annahmen, darunter, dass der Dienst wie erwartet funktioniert und dass PH Restaurant den Vertrag verlängert und weitere Restaurants hinzufügt. Zu den Risiken zählen die Möglichkeit, dass PH Restaurant keine Restaurants hinzufügt oder Verträge verlängert, die Möglichkeit, dass andere Betreiber den Dienst nicht einführen, die Möglichkeit, dass der Dienst die Kundenanforderungen nicht erfüllt, sowie Änderungen der Datenschutz- oder Telekommunikationsvorschriften.

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen", "können", "werden", "potenziell", "vorgeschlagen", "positioniert" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, von denen einige außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

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