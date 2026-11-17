Imst/Tirol (ots) -Ein Skiurlaub in den Alpen kann schnell ins Geld gehen. Dass sich abwechslungsreiche Skitage aber auch zu einem attraktiven Preis verbringen lassen, zeigt die Outdoorregion Imst mit ihrem Paket "Ski Hoch 3". Ab 243 Euro pro Person inklusive Unterkunft können Gäste vier Skitage in drei Tiroler Skigebieten verbringen. Davon entfallen 147 Euro auf die Skipässe für insgesamt 104 Pistenkilometer. Umgerechnet entspricht das 36,75 Euro pro Tages-Skipass.Drei Skigebiete zur AuswahlDie 104 Pistenkilometer verteilen sich auf drei Skigebiete, die für entspannte und sportliche Skitage gleichermaßen viel zu bieten haben. Hoch-Imst punktet mit seiner familiären Atmosphäre. Das Skigebiet liegt nur fünf bis zehn Fahrminuten mit dem Bus vom Ortszentrum Imst entfernt. Auf neun bestens präparierten Pistenkilometern finden Genussfahrer:innen und Rodelfans ideale Bedingungen für entspannte Abfahrten.Wer mehr Höhenmeter sammeln möchte, erreicht den Hochzeiger im Pitztal in rund 45 Minuten mit dem Bus. Das Skigebiet beeindruckt mit Panorama und sportlichem Anspruch auf 54 sehr schneesicheren Pistenkilometern und neun Liftanlagen. Die südwestliche Ausrichtung bietet viel Sonnenschein, selbst in den Wintermonaten bis in den späten Nachmittag. Eine Naturrodelbahn und ein Snowpark ergänzen den Spaß im Schnee abseits der klassischen Pisten.Ebenfalls nach rund 45-minütiger Busfahrt erreichen Gäste auch das Skigebiet Hochoetz. Dort stehen 41 Pistenkilometer und 16 Liftanlagen bereit. Breite, gemütliche Hänge sowie das familienfreundliche "Widiversum" mit Funpark, Ski-Themenweg und Schneespielplatz bieten zusätzliche Abwechslung für Groß und Klein.Mit dem Bus direkt auf die PisteFür den Weg zu den Skigebieten benötigen Gäste in Imst kein Auto. Ab der ersten Übernachtung erhalten sie von ihrer Gastgeber:in die Imst Card und können damit die Busse in der Region kostenlos nutzen.Pressekontakt:BISS PR & CommunicationsKronprinzendamm 20, 10711 BerlinT: +49 30 809 333 100E: imst@biss-pr.deOriginal-Content von: Imst Tourismus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118803/6392460