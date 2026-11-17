Leipzig (ots) -Nach ausverkauften Vorstellungen und begeisterten Publikumsreaktionen setzt die Live-Show zum MDR-Kinderpodcast "Figarinos Fahrradladen" ihre Deutschlandtour 2027 fort und macht in acht weiteren Städten Station. Tickets sind ab 18. November erhältlich.Statt einer klassischen Podcast-Aufzeichnung erwartet das Publikum eine inszenierte Show mit den bekannten Figuren, Musik, überraschenden Momenten und viel Humor. Im Zentrum des Live-Events "Das megamagische Zauberbuch Brimbamborium" steht ein geheimnisvolles Zauberbuch, das Figarino, seinen Kater Long John Silver und seine Freundin Bärbel in ein turbulentes Abenteuer verwickelt. Die rund 80-minütige Bühnenshow verbindet Musik, Akrobatik und zahlreiche Mitmachmomente für Kinder.Die Produktion richtet sich an Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sowie ihre Familien und macht die besondere Erzählwelt des Podcasts als gemeinsames Live-Erlebnis erlebbar.Die neuen Tour-Termine:- 06.03.2027 Mainz KUZ Kulturzentrum Mainz- 07.03.2027 Stuttgart Im Wizemann- 03.04.2027 Hannover Pavillon- 04.04.2027 Chemnitz Stadthalle Chemnitz- 11.04.2027 Düsseldorf Capitol Theater Düsseldorf- 18.04.2027 Magdeburg Altes Theater Magdeburg- 09.05.2027 Hamburg Die Fabrik- 12.09.2027 München TechnikumTickets sind ab 18. November 2026 an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.Starke Inhalte - neue WegeMit der Live-Tour baut der MDR die erfolgreiche Marke "Figarinos Fahrradladen" weiter aus und setzt verstärkt auf Formate, die Kinder und Familien direkt erreichen und ein besonderes gemeinschaftliches Erlebnis schaffen. "Figarinos Fahrradladen" zählt zu den erfolgreichsten Kinderpodcasts der ARD.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6392458