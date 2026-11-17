EQS-News: RCB Fund Services
/ Schlagwort(e): Rechtssache
WASHINGTON, 17. November 2026 /PRNewswire/ -- RCB Fund Services, LLC, die Vertriebsstelle für den Danske Bank A/S ("Danske") Fair Fund (der "Danske Bank Fair Fund"), gab heute die Eröffnung des Antragsverfahrens für berechtigte Anleger bekannt, die während des maßgeblichen Zeitraums American Depositary Receipts ("ADRs") der Danske Bank und/oder Stammaktien der Danske Bank erworben haben.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") hat den Danske Bank Fair Fund eingerichtet, um Anleger zu entschädigen, die durch die mutmaßlichen Falschdarstellungen der Danske hinsichtlich ihres Programms zur Bekämpfung der Geldwäsche sowie durch die mit Mängeln in diesem Programm verbundenen Risiken geschädigt wurden.
Wer ist zur Teilnahme berechtigt?
Berechtigte Wertpapiere:
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17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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