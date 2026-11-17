Während Powell starke Zahlen liefert, wird die Aktie von Red Cat verprügelt. Auch die Papiere der Deutschen Bank stehen unter Druck. Gibt es in Frankfurt wirklich ein Problem oder wurde nur kalter Kaffee aufgewärmt?KI-Blase vor dem Platzen? Steht die Jahresendrallye auf der Kippe? Der milliardenschwere Börsengang von Anthropic könnte zum entscheidenden Stimmungstest für die gesamte KI-Branche werden. Doch während Anleger auf den nächsten Kurstreiber hoffen, wächst die Sorge vor einer gefährlichen Überhitzung. Droht der KI-Blase das Platzen oder steht die nächste große Rallye bevor? Marktexperte Andreas Lipkow von CMC Markets erklärt im Interview, welche Bedeutung der Anthropic-Börsengang …

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