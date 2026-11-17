Allergieforschung trifft in Utrecht auf gehobene Gastronomie und öffentliches Bewusstsein

ZÜRICH, Schweiz, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Europäische Akademie für Allergologie und klinische Immunologie (EAACI) wird im November dieses Jahres die Allergieforschung in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und dabei eine internationale wissenschaftliche Tagung, eine kulinarische Session sowie eine Community-Initiative zur Sensibilisierung für Anaphylaxie miteinander verbinden.

Vom 19. bis 21. November findet in Utrecht, Niederlande, die FAAM-EUROBAT-ISMA 2026 statt, bei der Kliniker, Forscher, Angehörige verwandter Gesundheitsberufe und Patientenorganisationen zusammenkommen, um die Versorgung bei Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie voranzubringen. Zu der Veranstaltung, bei der erstmals die FAAM-EUROBAT und die ISMA gemeinsam stattfinden und Fachwissen aus den Bereichen Nahrungsmittelallergie, diagnostische Tests und molekulare Allergologie zusammengeführt wird, werden über 800 Teilnehmer erwartet.

Ein Programm-Highlight wird die Sonder-Session "Wenn Allergie auf Haute Cuisine trifft" sein, die am Samstag, dem 21. November, um 10:00 Uhr stattfindet und bei der Küchenchef Ollie Schuiling zu Gast sein wird. Die Session wird dem Treffen eine kulinarische Perspektive verleihen und sich mit dem Thema Kochen im Zusammenhang mit Lebensmittelallergien befassen, wobei wissenschaftliche Diskussionen mit den praktischen Aspekten der Zubereitung und des Genusses von Speisen verknüpft werden.

Das umfassendere wissenschaftliche Programm befasst sich mit der Prävention von Nahrungsmittelallergien, Immunmechanismen und Fortschritten in der Diagnostik, einschließlich Tests zur Aktivierung von Basophilen und Mastzellen. Zu den Themen gehören außerdem die molekulare Allergologie, die Ernährungsberatung, neue Behandlungsmethoden, neuartige Lebensmittelallergene sowie die Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung. Diese Diskussionen zielen darauf ab, Forschungsergebnisse in eine bessere Diagnostik, Behandlung und tägliche Patientenversorgung umzusetzen.

Parallel zu dieser Tagung wird die EAACI am 21. November zum dritten Mal den "Anaphylaxis Awareness Day" begehen. Unter dem Motto "Erkennen Sie die Anzeichen, ergreifen Sie Maßnahmen" konzentriert sich die diesjährige Kampagne auf praktische Vorsorgemaßnahmen vor, während und nach einem anaphylaktischen Notfall.

Um diese Botschaft über den Konferenzort hinaus zu verbreiten, werden die EAACI-Junior-Mitglieder am 21. November am Hauptbahnhof Utrecht Centraal vor Ort sein, um mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen und das Bewusstsein für Anaphylaxie zu schärfen. Die Initiative soll verdeutlichen, wie wichtig es ist, die Anzeichen zu erkennen und im Notfall umgehend zu reagieren.

Für Patienten, Angehörige, medizinisches Fachpersonal und Einrichtungen stehen Informationsvideos, praktische Checklisten und spezielle Kampagnenmaterialien zur Verfügung. Die EAACI ermutigt Einzelpersonen und Organisationen, diese Materialien weiterzugeben und dazu beizutragen, besser vorbereitete Communities aufzubauen.

Durch die Verknüpfung von wissenschaftlichem Fortschritt, kulinarischer Praxis und gesellschaftlichem Engagement möchte die EAACI das Verständnis für Nahrungsmittelallergien und Anaphylaxie verbessern und zeitnahe, wirksame Maßnahmen fördern.

Informationen und Materialien zur Kampagne:

https://eaaci.org/eaaci-anaphylaxis-awareness-day-2026/

Medienkontakt:

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