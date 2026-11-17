NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Sportartikelkonzerns seien ambitionierter als vom Markt erwartet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: US6541061031

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