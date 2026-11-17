Die Insolvenzen mehrerer Solarunternehmen verunsichern Anleger. Doch nicht jedes Projekt ist gefährdet. Entscheidend sind Netzanschluss, gesicherte Erlöse und Finanzierung. Was Investoren für 2027 beachten müssen.

Die Insolvenzanträge von Enerparc, Energiekonzepte Deutschland und zwei Tochtergesellschaften der Next2Sun-Gruppe haben Anleger aufgeschreckt. Die Meldungen betreffen jedoch unterschiedliche Teile der Branche: Enerparc entwickelt und betreibt Solarparks, Energiekonzepte Deutschland installiert Dachanlagen für Privathaushalte, Next2Sun ist auf Agri-Photovoltaik spezialisiert. Die Fälle lassen sich deshalb nicht über einen Kamm scheren. Sie werfen aber dieselbe Frage auf: Was bedeutet die Insolvenz eines Unternehmens für die Anlagen und Projekte, die mit ihm verbunden sind?

Für den Wert eines Solarparks ist die Insolvenzmeldung allein nicht entscheidend. Es kommt auf die Struktur des Vorhabens an: Ein Park kann in einer eigenen Projektgesellschaft weiter Strom produzieren, obwohl der Entwickler insolvent ist. Zugleich kann ein aussichtsreiches Projekt in Schwierigkeiten geraten, wenn Verträge, Netzanschluss oder Anschlussfinanzierung an der insolventen Mutter hängen.

Ein Gastbeitrag in Zusammenarbeit mit Marvin Großkrüger, Geschäftsführer von GreenBESS.

Ein Projekt besteht aus mehr als dem Entwickler

Viele Solarparks liegen in eigenen Projektgesellschaften. Diese Trennung kann den Weiterbetrieb erleichtern, ist aber kein Schutzschild. Entscheidend ist, wem Anlage und Projektrechte gehören und ob Verträge für Wartung, Betriebsführung und Stromvermarktung bestehen bleiben. Auch Garantien, Bürgschaften oder Leistungen des insolventen Entwicklers können wichtig sein. Fällt etwa ein zentraler Dienstleister weg, muss die Projektgesellschaft Ersatz organisieren und die Kosten dafür tragen.

Bei einem bereits laufenden Park stehen die Einnahmen aus dem Stromverkauf und die laufenden Betriebsverträge im Mittelpunkt. Bei einem Projekt in Entwicklung ist die Lage anders: Es produziert noch keinen Strom. Sein Wert hängt davon ab, ob Genehmigungen, Flächen und Projektrechte gesichert sind, wie weit der Netzanschluss vorbereitet ist und welche Schritte bis zum Baubeginn noch finanziert werden müssen. Eine große Pipeline ist deshalb nicht automatisch ein großer Vermögenswert.

Für Anleger ist auch die Verbindung zwischen Entwickler und Projektgesellschaft wichtig. Darlehen, Sicherheiten oder gemeinsame Verträge können die Trennung relativieren. Hinzu kommen offene Verpflichtungen und der Kapitalbedarf bis zur Inbetriebnahme. Reicht die Finanzierung nicht, kann die Gesellschaft trotz eigener Rechtsform kaum eigenständig weiterarbeiten.

2027 zählen Netzanschluss und Erlöse

Bei einem Solarpark beginnt die Prüfung oft beim Netzanschluss. Eine Zusage hilft wenig, wenn Fristen, Kosten oder technische Bedingungen ungeklärt sind. Wichtig ist, wann und mit welcher Leistung eingespeist werden kann und welche Kosten bis dahin noch anfallen. Verzögert sich der Anschluss, verschieben sich die Einnahmen, während Zinsen und Baukosten weiterlaufen. Das kann auch ein weit entwickeltes Projekt in Bedrängnis bringen.

Mit GreenBESS entwickelt und strukturiert Marvin Großkrüger Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte. © GreenBESS

Danach geht es um die Vermarktung. Ein langfristiger Abnahmevertrag kann Erlöse absichern; eine Förderung kann Schwankungen abfedern. Hängt die Rechnung dagegen stark vom kurzfristigen Strompreis ab, muss sie auch bei niedrigen oder negativen Preisen aufgehen. Entscheidend ist, ob die Kalkulation mehrere Preisszenarien verkraftet und welche Erlöse vertraglich gesichert sind. Ein Speicher kann Strom in andere Stunden verschieben, bringt aber zusätzliche Investitions- und Betriebskosten mit sich. Er verbessert die Rechnung nur, wenn die erwarteten Zusatzerlöse diese Kosten decken.

Zum Schluss bleibt der Kapitalbedarf. Neben den Baukosten können Netzanschluss, Speicher und Betrieb weitere Mittel erfordern. Anleger sollten deshalb nicht nur die erwartete Rendite betrachten, sondern auch prüfen, welche Ausgaben noch offen sind, wer sie finanzieren soll und wie viel Zeit bis zum ersten Stromverkauf vergeht. Fehlt die Anschlussfinanzierung, kann selbst ein grundsätzlich tragfähiger Park unter Druck geraten.

Für 2027 erwarte ich, dass Banken, Käufer und Investoren diese Punkte noch genauer prüfen. Die politischen Regeln und die Vermarktungsbedingungen können sich ändern. Ein Milliardenmarkt schützt kein Projekt, dessen Netzanschluss wackelt oder dessen Erlöse nur unter idealen Annahmen funktionieren. Umgekehrt ist eine Insolvenz kein Grund, einen Solarpark pauschal abzuschreiben. Entscheidend ist, ob Rechte, Verträge, Anschluss und Finanzierung im konkreten Projekt zusammenpassen.

Über Marvin Großkrüger

Marvin Großkrüger ist seit über 20 Jahren Unternehmer. Er hat mehr als 20 Gesellschaften aufgebaut, einzelne davon skaliert und verkauft. Heute liegt sein Schwerpunkt in den erneuerbaren Energien. Mit GreenBESS entwickelt und strukturiert er Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekte.

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